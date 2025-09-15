Aruba no lo perde su autonomia. Den e ultimo simannan pueblo por a tuma nota di conmocion grandi riba e topico di Rijkswet. Opositornan ta purbando di malinforma y inculca miedo den pueblo. Nan ta haciendo todo lo posibel pa acusa gobierno actual pa asina sconde nan propio fayo.

Un herencia di mal maneho

E Rijkswet ta riba mesa a consecuencia di mal maneho y di incumplimento cu acuerdonan den e periodo di gobernacion 2017–2024. Den e periodo ey, ex-premier Evelyn Wever-Croes y su gobiernonan di MEP ta esunnan culpabel di haci varios maniobra straño y scogencianan motiva pa score politicamente.

Parlamentario Kelly tas plica cu na momento cu parlamentarionan di MEP a bay cambia e articulonan den e LAFT, pero no a keda cla cu nan mesun ley, Hulanda a cuminsa desconfia di Aruba. Esaki a afecta grandemente Aruba su reputacion como un partner confiabel den Reino.

Despues cu gobierno di MEP no a bin cla cu palabracionnan pa cu e fiansa di Covid, den e tempo stipula cu Hulanda, esaki a empeora e relacion y a provoca Hulanda pa bin cu e alternativa di un Rijkswet. Si gobierno di MEP a cumpli cu nan responsabilidad desde 2017, awe pueblo di Aruba lo no ta pagando e consecuencianan di un estilo di gobernacion desastroso, cu MEP a hiba.

Realidad tras di e Rijkswet

Despues di a ricibi autorizacion den su conseho di minister, ex-premier di Aruba a firma un acuerdo gubernamental cu a mara su mes, su gabinete, pero tambe tur futuro gobierno di Aruba na un Rijkswet.

Ora pueblo a scoge un gobierno nobo, e proceso di negociacion a continua bao di gobierno AVP-FUTURO y e concepto a ser entrega na parlamento di Aruba. E proceso legal no a cambia y no tin nada secreto. Awor e concepto ta den e parti di e internetconsultatie, despues e ta bay pa comisionnan di conseho pa despues trat’e den Parlamento di Aruba. Si parlamento ta di acuerdo, e ley por bay bek na gobierno y despues na Tweede Kamer na Hulanda. Tur cos ta pasa den forma legal y transparente; ningun cos ta ‘scondi’.

Generacion nobo, rumbo nobo

Parlamentario Dennerich Kelly ta sigura cu AVP – den particular e generacion hoben den politica – ta tuma nan responsabilidad como representante di pueblo den parlamento na serio. Nos ta para pa responsabilidad y integridad. Nos ta analisando y haciendo preguntanan al caso y sigur lo sa di defende interes di nos pueblo, pero tambe e lucha di nos antepasadonan.

Fraccion di AVP a compronde e señal di e pueblo votador y p’esey nos no ta scoge pa cay den weganan di oposicin. Nos ta consciente cu e politica di bay ofende, grita, instiga y practica politica di pelea y division, no ta hiba Aruba dilanti. Nos ta trahando cu seriedad y dignidad riba solucionnan cu ta fortalece e futuro di Aruba completo.

Un futuro di speransa

“Loke Aruba mester awor ta politica basa riba ideologia relevante, responsabel y di confiansa. Nos no por continua cu politica di manipilacion, división y pelea. P’esey ami, hunto cu fraccion di AVP, ta scoge un caminda di responsabilidad, cu ta hiba Aruba na stabilidad y siguridad pa e futuro generacionnan,” asina Parlamentario Kelly ta afirma.

E Rijkswet ta un marco pa stabilidad financiero confiabel y ta duna Aruba un base solido den futuro cercano. “Durante tratamento di e rijkswet den parlamento, siguramente ami y e fraccion di AVP lo sa di defende interes di pueblo,” e ta añadi. “Mi ta convenci cu responsabilidad, integridad y cooperacion, Aruba lo sali mas fuerte for di e proceso aki. Pueblo por ta trankil pasobra mi t’ey pa bo. Mi compromiso ta cu bo.”