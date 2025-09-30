Parlamentario di partido di Pueblo Arubano (AVP), sr. Dennerich Kelly a pone atencion riba bienestar di nos grandinan durante e conferencia di prensa semanal di fraccion. El a indica cu, mientras Aruba ta conoci mundialmente pa su solo y su beachnan, tras di esaki nos isla ta enfrentando un reto creciente di vergrijzing, o sea e embehecemento di nos poblacion.
E situacion aki no ta unico pa Aruba. Hulanda como tambe hopi otro paisnan na mundo ta enfrentando e mesun reto aki cu ta pone un presion grandi riba e sector medico y social. Sr. Kelly ta bin for di e sector aki y como tal ta bon familiarisa cu e problematica aki.
Pero vergrijzing ta afecta tambe otro sectornan di nos sociedad, manera e fondo di pensioen, vivienda adecua y sector laboral.
Recientemente un articulo di NOS na Hulanda a pone e tema aki dilanti: dolor y silencio den famia ora cu ta trata cuido di adulto mayor.
Parlamentario Kelly: “Esaki ta un alarma pa Aruba, pasobra nos grandinan no mester silencio, nan mester trato cu dignidad y respet.”
Gabinete AVP/FUTURO tin un vision cla pa aborda esaki: Den e Plan di Gobernacion den capitulo 15, e gobierno actual tin fiha un rumbo cu ta pone enfoke riba salubridad publico, prevencion y fortalecemento di cuido pa adulto mayor. E ta inclui reforma di AZV, mas atencion pa profesionalnan di salud y un colaboracion estrecho cu famia, boluntario, hoben y diferente departamento di gobierno.
“Nos sa cu cambio den sector medico ta tuma tempo, pero nos ta compromete pa traha cu pasenshi y perseverancia pa trece mehoracion pa nos grandinan. Nan a traha hopi pa nos pais y nan merece mihor” asina parlamentario Kelly a afirma.
AVP y FUTURO ta kere cu bienestar di adulto mayor ta fundamental pa mantene balansa na Aruba. Pa logra esaki, nos comunidad mester traha hunto: gobierno, pueblo y organisacionnan social.
Solamente asina nos por sigui brinda dignidad y respet na nos grandinan y sigura cu Aruba ta keda un paraiso pa tur su ciudadanonan.