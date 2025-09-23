Den cuadro di Dia Mundial di Alzheimer y su tema: kita e stigma y stimula un cuido di compasion, parlamentario di fraccion AVP Dennerich Kelly, kende ta bin for di e sector di salud, a comparti cu Alzheimer no ta solamente un maleza di hende grandi, manera hopi ta pensa, pero cu por toca hoben tambe. Den mesun rosea e ta afirma cu Alzheimer ta un reto pa henter sociedad y cu mester uni den crea un comunidad comprensivo y solidario.

Bon Comun

E fenomeno di vergrijzing ta nifica cu riesgo pa Alzheimer lo aumenta. Esey ta pone nos dilanti di un responsabilidad: compasion y union. Alzheimer no ta solamente di e persona cu ta haya e diagnostico, sino tambe di su famia y circulo. “Compasion no ta debilidad, ta un forsa cu por kibra stigma y fortalece comunidad,” Kelly ta indica. “Hobennan, boso ta futuro di Aruba. Siña cu respet y cuido pa otro ta un señal di liderazgo. Haciendo esey, boso ta para banda di esunnan cu ta enfrenta momentonan bunita y dificil.”

Maneho di Pais

Gobierno mester di un estrategia cu ta bay mas leu cu trata e enfermedad so. AVP ta para pa inclusividad y sostenibilidad cu un maneho na beneficio di pashent, famia y profesional di cuido.

Prevencion ta esencial pa medio alimentacion balanza y un estilo di bida activo. Tambe e parlamentario ta boga pa un maneho cu atencion na remedi cu por tin efecto secundario. “Si nos actua cu responsabilidad awe, nos ta preveni gasto mañan y aumenta calidad di bida pa tur hende,” Kelly ta indica.

Diagnostico

E proceso ta hopi ineficiente. P’esey gobierno mester fortalece e prome liña (dokter di cas) y segundo liña pa yega na un diagnostico cla. Screening so no ta suficiente; diagnostico riba papel ta fundamental pa duna pashent y su famia claridad, sosten emocional y autonomia pa tuma decision. Esaki ta crea oportunidad pa cuido digno y pa mantene respet pa boluntad personal.

Compasion y Solidaridad

Alzheimer ta recorda nos cu malesa no ta discrimina. Maneho no por ta djis un tema politico; comunidad henter tin un rol. Hunto nos por crea un sociedad cu ta proactivo den maneho di salud individual y general.