Den wega dramatico, Houston Astros ta derota Los Angeles Dodgers 13-12

HOUSTON, Texas- Den un partido di locura, Houston Astros ta vence Los Angeles Dodgers den e di cinco partido di e Serie Mundial, hunga den e Minute Maid Park di Houston.

Sin duda, esaki tabata e wega mas vibrante di e Serie te cu awo, cu un marcado preta di 12 careda den e di 12 inning, di e nuebe inningnan reglamentario.

Den extra inning, e wega a termina na fabor di Houston, cu score di 13 – 12.

E Venezolano, Jose Altuve, tabata un di e protagonistanan di e partido, na momento cu e ta conecta un homerun y asina ta empata e wega na 7 careda, den un momento decisivo di e di 6 inning.

Cu e resultado aki, Astros ta na un triunfo di conkista e campeonato di baseball di MLB, na momento cu e ta bay ariba 3-2.

WEGA

Dodgers ta bay ariba den e di prome inning, ora cu nan ta anota 3 careda y ta amplia e score cu 4-0 den e di cuater inning. Pero Astros nunca ta entrega y den ceramento di 4, nan ta empata e wega na 4.

Despues, den e di cinco inning, cada ekipo ta anota tres careda. Prome tabata Dodgers, cu un homerun di Bellinger, pa haci e wega 7-4.

Pero diadoming anochi, tabata e anochi di Jose Altuve, cu un homerun ta impulsa tres careda y asina e partido ta empata na 7.

Despues a bin e final di pelicula. Prome tabata Dodgers, cu Bellinger, cu ta emphua Enrique Hernandes cu un triple pa asina duna Dodgers e bentaha di 8 – 7 den e cabes di di 7 inning.

Astros ta bolbe empata e partido den bom di di 7, danki na un homerun di Springer, haciendo e score, un biaha mas, empata, e biaha ak na 8.

Un biaha mas, Antuve ta den wega, ora cu e ta empuha e careda di bentaha y ta haci e wega 9-8.

Despues ta sigui Carlos Correa, cu ta saca e bala for di stadion y ta impulsa dos careda mas pa haci e wega 11- 8 na fabor di Astros.

Pero, Dodgers no ta entrega asina facil y ta anota un biaha mas den e di nuebe, pa corta bentaha y ta haci e score 11- 9.

Pero e di cinco homerun di e anochi ta yega pa Astron na man di Brian McCann, pa haci e wega 12- 9.

Pero Dodgers no ta entrega y ta anota tres careda mas pa empata e score na 12, den di 9 inning.

Sin embargo, na final di wega, Derek Fisher (cu a remplasa Brian McCann como pinchrunner) ta anota e careda di victoria pa Astros, den e bom di e di 10 .

E siguiente partido lo ta na Dodgers Stadium, na Los Angeles, diamars 31 di October.

Fuente: https://www.mlb.com/