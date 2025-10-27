A clausura e pen-ultimo siman di luna di Oktober riba Diabierna 24 di Oktober 2025, cu firmamento di un acuerdo collectivo (CAO) nobo pa FTA su afiliadonan na e organizacion encarga cu maneho di comercio na Aruba cual ta Camara di Comercio, conoci tambe como Kamer van Koophandel (KVK), cu e aña aki ta conmemorando su di 95 aniversario estableci na Aruba.

E acuerdo collectivo lo ta pa un duracion di 3 aña, cu lo drenta na vigor entrante 01 di Januari 2025 y lo termina dia 31 di December 2027.

A tuma lugar un periodo di negociacion entre KVK y FTA cu a bai den un tempo record. Basa riba bon coordinancion entre e Delegado (Shopsteward) y Gerencia, a haci cu partidonan a yega na otro hopi lihe riba puntonan cu a gosa di un aceptacion amplio di parti di e Miembronan.

Pa e ocasion aki e CAO a wordo firma, representando KVK; Director Ehecutivo Martijn Balkestein. Di parti FTA, Presidente: Hose (Jomar) Figaroa y Vice Presidente: Aldrick Pontilius.

Como testigo tawata presente na momento cu a firma e acuerdo collectivo, representando KVK; Hefe di Secretariado, Personal y Organisacion: Ludmila Richardson, representando FTA; Delegado: Stella Gomes-Vrolijk, Negociador Principal: Ryan Giel.

Representantenan di KVK y FTA a expresa nan palabranan di gradicimiento na tur persona envolvi durante e proceso di negociacion cu a hiba na e resultado exitoso, di logra sera un acuerdo collectivo pa e afiliadonan den un tempo record.

FTA ta expresa su palabranan di gratitud na e afiliadonan di KVK pa e confianza deposita, pa por atende cu nan asuntonan laboral. . Nos ta presenta un resumen di foto, di e momento cu a tuma lugar firmamento di e acuerdo collectivo.