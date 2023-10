Diasabra ultimo, Kiwanis Club of Palm Beach Aruba a instala su directiva nobo pa e aña Kiwanistico 2023-2024. Na e ocasion aki Distinguished Lieutenant Governor Fellow Kiwanian (FK) Giantonio Muller tabata tin e honor pa conduci e ceremonia official di instalacion di e directiva nobo. FK Giantonio a wordo asisti door di Distinguished Lieutenant Governor FK Patrick Melchior y Distinguished Lieutenant Governor FK Gavril Mansur. FK Jerome Barendregt a haci su debut como maestro di ceremonia, conduciendo e programa di e anochi den un forma fantastico.

E directiva nobo di Kiwanis Club of Palm Beach pa e aña 2023-2024 ta consisti di e siguiente boluntarionan:

President – Onasito ‘Chito’ Thiel

Secretary – Robert-Jan Moons

Treasurer – Michel Janssen

Vice President – Michel Frank

President Elect – Ross Brezovar

Immediate Past President – Daniel Aguirre

Director – Richard Roy

Director – Alvin Wever

Director – Evan Giel

Director – Randolph Ruiz

Director – Christopher Robles

Director – Franklin Hoevertsz

Director – Rodney Kock

Na e ocasion aki e Presidente saliente, Daniel Aguirre, a cuminsa su discurso bisando cu den 2022-2023 e club a logra varios meta, pero principalmente a enfoca riba e importancia di crea fondo cu ta necesario pa sigui sostene entre otro proyectonan y peticionnan pa yudansa.

Den 2022-2023 a recauda mas of menos 240 mil florin pa medio di varios proyecto di recaudacion di fondo, entre otro: E di 24 edicion di e Masquerade party, e FUNdraising Tent riba ruta di Carnaval y Ride4Kids. Cu e suma aki Kiwanis Club of Palm Beach a haci por lo menos 50 donacion importante, entre otro:

Na Aruba Institute for Human Development “Early intervention“ pa muchanan di 0-4 aña di edad cu diferente capacidad.

Nos “Signature Project” ‘Stima-Mi Guia-Mi’ pa famianan hoben cu yiu entre 0 y 4 aña di edad.

Contribucion na e programa Terrific Kids di Kiwanis International na St. Dominicus College, San Francisco College y Scol San Hose.

Contribucion na Wit Gele Kruis, Stichting Hunga Teca, YMCA y otro fundacionnan y organisacion di deporte rond Aruba.

Hands-on projects, caminda miembronan di Kiwanis Club of Palm Beach ta haci trabou comunitario manera K1-day, trabounan di mantencion na Neptalie Henriquez Park y Back to School conhuntamente cu otro Kiwanis clubs na Aruba.

Pero un di e donacionnan cu Sr. Aguirre ta sumamente contento cune, ta e donacion di un “Solar Panel System” di 12-KVA na Neptali Henriquez Park, na balor di 33 mil florin, estableciendo e fundeshi pa haci e parke 100% sostenibel.

Riba e tereno di liderazgo y desaroyo personal, e club a haya direfente presentacion y workshop manera Kiwanis Amplify Leadership, BBO aan de grens, e tan importante procedimientonan parlamentario basa ariba “Robert’s Rules of Order” y finalmente un charla interesante tocante e historia di e aeropuerto di Saba. E club a participa na e siguiente conferencianan di Kiwanis; Division Council Meetings na Surinam y na Aruba. E ultimo Kiwanis Palm Beach a co-host hunto cu Kiwanis Sanicolas; District Convention na Quebec, Canada, y por ultimo e International Convention cu e aña aki a tuma lugar na Mineapolis, Minnesota.

Pa locual ta trata e club mes, un logro sumamente importante tabata e momento cu cinco baluarte di e club a firma e “Articulonan di Incorporacion” cerca Notaris Johnson y asina ratifica e existencia di e club como un entidad legal y awor registra na Camara di Comercio. Por ultimo, net prome cu e aña Kiwanistico a cera, Kiwanis Club of Palm Beach a yama bon bini na 2 miembro nobo.

E Presidente saliente a expresa su gratitud enorme na tur patrocinado cu di un forma of otro a contribui na e club su actividadnan pa recauda fondo, y alabes na tur e miembronan cu a traha incansablemente riba e iniciativanan aki. President Saliente a pidi e mesun apoyo pa President Chito Thiel.

Como Presidente nobo pa e aña 2023-2024 a keda instala FK Onasito ‘Chito’ Thiel kende sigur no ta un persona descnoci na Aruba. President Chito, a cuminsa ta splica cu despues di 14 aña den e club, siguiendo otro Presidentnan, awo a toca su turno pa asumi e posicion di liderazgo di e club. Na su lugar, a duna un danki grandi na Sr. Daniel Aguirre y a expresa cu awor ta momento pa e continua cu e bon trabou.

Pa 2023-2024 aña e Presidente nobo a enfatisa cu lo enfoca riba “Build our Future in Education”. E Presidente a presenta dos proyecto cu lo carga e meta aki cu ta: 1) Lesamento bou di muchanan y 2) Beca (scholarship) pa asisti studiantenan di menos recurso sigui nan estudio entro otro na Universidad di Aruba.

Presidente nobo a sigui elabora cu e ta hopi oruyoso di locual e club a logra den 39 aña, entre otro e “Signature Child Seat Program”, Terrific Kids, Back To School, Water Coolers na scolnan, Pirate Ship Playground na Neptali Henriquez Park y Stima-Mi Guia-Mi cu a contribui pa asina duna tur mucha e mesun opurtunidad pa asina yega na nan maximo potencial. Pero tin mas pa haci ainda, pa sigui haci e diferencia. Pa e motibo aki mes, President Chito tin como meta pa keda apoya y motiva e miembronan pa participa na e gran mayoria di e actividadnan di e club.

E aña Kiwanistico 2023-2024 ta hopi interesante pa Kiwanis Club of Palm Beach caminda e club ta celebra 40 aña di existencia. Lo no solamente mira bek y wak kiko tur a logra, pero ta bon momento pa wak dilanti cu talentonan nobo. Tambe e famoso Masquerade Party ta celebra su di 25 edicion. Manera por spera di Kiwanis Club of Palm Beach, un celebracion grandi y alabes recauda mas fondo pa asina por sigui yuda y sostene proyectonan riba nos isla. Ride4Kids ta otro proyecto cu ta creciendo y sumamente necesario ya cu e proyecto aki ta garantiza schoolgeld pa un grupo grandi mucha. Finalmente, no por lubida e “Over the Moon Golf” cu ta un experiencia unico pa e participantenan, pero cu alabes ta contribui tambe na proyectonan y donacionan.

Pa clausura su discurso, Presidente Chito a pidi pa tur miembro activa, sea creativo, bin cu ideanan nobo pa sigui cu e bon trabou. Tambe e ta encurasha pa e club haci mas colaboracion y busca oportunidad nobo pa trece cambio riba nos dushi isla Aruba. Hopi importante pa enfoca ariba companerismo (fellowship) y inclui Kiwanettes (pareha/ esposa) y otro organisacion di servicio den e actividadnan y proyectonan.

E instalacion a tuma lugar na Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino, durante un cena ameno cu presencia di varios otro organisacion di servicio na Aruba. Kiwanis Internacional ta un organizacion caritativo mundial, dedica na haci nos mundo mihor door di cambia un comunidad of un mucha cada bez. Mas informacion por haya riba: www.facebook.com/kiwanispalm beacharuba