Minister di Enseñansa y Deporte, Endy Croes tabata diahuebs ultimo mainta den Parlamento pa contesta e preguntanan cu a wordo lansa den direccion di su persona.

E Titular di Enseñansa a cuminsa na bisa cu e lo ta habri y cu di awe padilanti su contestanan por keda graba pa eternidad. E mandatario a desminti categoricamente e rumor falso y atakenan falso haci contra su persona.

FAMIA

“Hamas y nunca mi a saca un menor di edad na estado. Mi ta un tata di 7 yiu cu 3 diferente mama y mi ta felizmente casa cu 4 yiu. Mi yiu mayor ta riba 30 aña di edad y a caba su “master’s degree” na Erasmus Universiteit na Hulanda. Mi otro yiunan ta entre edad di 16 y 25 aña. Mi ta stima mi yiunan y mi ta bon cu tur mi yiunan y mi ta trata tur. Mester agrega cu nos tin un “chatgroup” na unda frecuentemente nos ta den comunicacion cu otro”.

Minister Endy Croes a expresa cu el a wak pa yiunan y cria nan den tempo hopi dificil. Tempo di e acusacion falso di Lotto, mi yiunan tabata chikito y nan a biba10 aña di amargura, wordo tenta na scol, nan no tawata compronde kico tabata pasando. “Algo cu semper y ainda mi ta bisa yiunan; laga politica pa politico, no wak papi ora papi papia na television, tampoco na radio no scucha e programanan cu ta lastra hende, cu ta sembra odio, crea y daña nomber di hende drechi.

CLARIFICACION DI UZO DI E PALABRA SHOURO

E mandatario a sigui splica cu e no a uza e palabra shouro contra e sindicato di maestronan sino a referi na e forma con a wordo atendi e tempo ey cu nos Presidente di Parlamento saliente sr. Ady Thijsen aki dilanti tabata di un forma di shouro, pasobra por tabata otro. Y no tabata e tampoco e tempo ey e sindicato cu sr. Mansur entre otro kier a alega y trece dilanti.

ESTUDIO DI E MANDATARIO

E mandatario di enseñansa a duna di conoce cu el a termina su estudio exitosamente na Hulanda y CV “Curriculum Vitea” ta riba tur plataforma digital y tur hende por wak esaki.

Esaki ta algun punto cu Minister Endy Croes a aclarea den e reunion den Parlamento sperando cu awo tur cos por tin claridad pa comunidad di Aruba y cu oposicion por stop di recuri na maldad pa yega na nan meta y cuminsa traha pa hunto hiba nos pais padilanti. Aruba ta di nos tur. Aruba mester di nos TUR!

Comments

comments