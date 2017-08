Den oranan di marduga SEBIN ta saca Lopez y Ledezma saca for di nan cas

CARACAS, Venezuela- Famia di e dirigentenan opositor Venezolano, Leopoldo Lopez y Antonio Ledezma a denuncia pa medio di rednan social cu ambos dirigente opositor a wordo saca for di nan cas den oranan di marduga di diamars, unda cu nan tabata cumpli cu aresto domiciliario.

Gobierno Venezolano no a emiti niun comunicado relaciona cu e hechonan aki.

Di otro banda, ariba e cuenta di e dirigente opositor Maria Corina Machado un video a wordo publica, caminda cu por wak hombernan uniforma sacando Ledezma for di su apartamento.

Di otro banda, Leopoldo Lopez ta cumpliendo un condena di 14 aña di prizon, acusa di a incita violencia den e protestanan di 2014 contra di gobierno. Na Februari e aña ey el entrega su mes na autoridadan.

FOr di dia 8 di Juli el a wordo otorga aresto domiciliario despues di a pasa casi tres aña den prizon di Ramo Verde, na Caracas.

Mientras cu Ledezma ta sperando un sentencia despues cu el a wordo aresta na 2015, acusa di conspiracion pa deroca e gobierno di Nicolas Maduro. E ex- alcalde tabata cumpli cu aresto domiciliario pa problemanan di salud.

Ambos caso ta sosode un dia despues di e votacion di e Asamblea Constituyente, convoca pa e oficialismo Chavista mei ei di un fuerte crisis economico y social, y cu a wordo ampliamente critica door di ambos dirigente.