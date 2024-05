Depresion di mucha ta diferente cu un mucha den mal humor of cu de bes en cuando ta down of nervioso. Mescos cu hende grandi, mucha tambe tin momento di tristesa, feeling blue . fluctuacion emocional ta normal, pero si e sentimentonan y comportacion aki ta dura pa mas cu dos siman, tin posibilidad cu esaki ta un señal di un disturbio afectivo manera depresion.

Depresion di mucha ta un problema mental serio pero ta tratabel.Tin dos tipo principal di depresion, di cual e trastorno depresivo mayor ta esun mas comun. Esaki ta ora un adolescente periodo di depresion pa lunanan largo. E otro tipo ta distimia cu ta mas leve pero por dura añanan largo. Mucha cu depresion hopi biaha por experencia e mesun sinptomanan di depresion cu adulto tin. PERO, mucha por tin dificultad pa expresa nan mes tocante e sentimentonan aki debi cu nan ta hopi limita den reconoce nan emocionnan. P’esey ta importante pa yuda e mucha reconoce ora e ta sinti pa un periodo largo cierto sintoma cu por mustra den direccion di depresion.

What does depression look like in a child?

P’esey ta importante pa yuda e mucha reconoce ora e ta sinti pa un periodo largo cierto sintomanan cu por mustra den direccion di depresion.Tristesa of mal humor animo abao

Sinptoma di depresion di mucha

Sinti sin speransa y sin perspectiva, sinti inferior of inutil

Sinti di culpabilidad, iritabilidad of rabia of yora

Energia abao, dificultad pa concentra, pensamento suicida

Mucha cu depresion kisas no ta mustra TUR e sintomanan aki, pero cierto sintoma por ta mas presente of prominente cu otro.

Señal di ADVERTENCIA si e mucha por tin depresion

Mucha kisas no ta sigur pa expresa nan sentimentonan, of kizas no kier pero e señalnan di advertencia cerca mucha cu depresion ta lo siguiente. Hopi irita y rabia, cambio den comportacion y temperamento, apetit aumenta of apetit reduci, reduccion of aumento den drumi. Expresion frecuente di malestar fisico manera dolor di stoma of dolor di cabes. Concentracion reduci, rebeldia of busca confrontacion, prestacion na scol reduci of deteriora.

Expresa su mes cu pensamento negativo (keho of comentario auto critico, papia tocante morto of tocante muri

Riesgo suicidio

Depresion di mucha por causa pensamento suicida, te hasta comportacion suicida. De facto suicidio ta e causa mayor number 3 entre mucha di 10-14 aña n’e paisnan desaroya. Si un mucha a wordo diagnostica cu depresion of si e mayornan ta sospecha cu e yiu por ta depresivo, ta importante pa vigila nan y paga tino riba e señalnan di advertencia pa por yuda nan haya yudansa.

SEÑALNAN DI ADERTENCIA DI RISICO PA SUICIDIO

Sintoma multiple di depresion isolacion social, comprtacion problematico aumenta, papia di suicidio, morto of murimento, papia tocante sin speransa of sinti impotencia, accidente frecuente, uzo di substancia, interes den arma.