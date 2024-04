Ningun hende ta pensa pa haya yiu of traha yiu pa esaki sufri den futuro. Ningun hende ta desea pa su yiunan pa desaroya disturbio mental den futuro. Disturbio mental ta stroba e mucha y su famia di ta feliz y disfruta di e cosnan den bida y ta trece sufrimento.

Salud mental ta un parti importante di un mucha su bienestar general y salud. Salud Mental ta encera e mucha su bienestar mental, emocional y comportacion. Esaki ta su manera di pensa, sinti y actua. E ta hunga un rol tambe den con e muchanan ta handle cu stress, con nan ta anda cu otro mucha y hende grandi y con nan ta haci escogencia saludabel.

Disturbio mental den mucha ta wordo califica como cambio serio den e forma cu e muchanan normalmente ta siña, comporta y atende cu nan emocionnan. Causando angustia y problema pa enfrenta e retonan diario. Entre e disturbionan mental mas comun cu e muchanan por wordo diagnostica cu ne ta ADHD, ansiedad y disturbio di comportacion.

Banda di esaki tin tambe depresion den mucha cu hopi biaha no ta wordo tuma suficientemente na serio te ora e bira un problema pa e mucha of ora ya e ta grandi y no a siña deal cu e cosnan normal di bida.Depresion ta un condicion mental comun cu ta causa cu un hende ta bira tristo of tin mood iritabel pa un periodo largo. Ta normal cu e muchanan sinti down ora cos fastioso tuma luga, pero un mucha den depresion no ta sinti miho ora cos cambia of bira miho. Mucha y hoben cu ta sufri di depresion usualmente tin problema pa disfruta di cos cu nan tabata gusta haci anteriormente y hopi biaha nan tin poco energia. Den e casonan extremo nan por ta pensa di comete suicidio.

Depresion usualmente ta cuminsa durante adolescencia (10-19) pero e muchanan mas jong tambe por wordo diagnostica cu depresion. Mucha muhe ta wordo diagnostica dos biaha mas hopi cu e mucha hombernan. Pero ambos sexo tin posibilidad di sufri di depresion. Door di cambio hormonal hopi biaha e hobennan por ta fluctua den humor. P’esey tin biaha e ta dificil pa reconoce si nan ta depresivo y mester yudansa.

E sintomanan di e hobennan cu depresion por ta evita hang out cu amigo y famia of – bira tristo of rabia. – Nan no ta haci bon na scol, – drumi hopi, come menos cu normalmente tambe ta un señal. Si un mayor ta nota cu su yiu ta down pa un periodo largo y a perde interes den cos cu nan normalmente tabata gusta haci, esaki por mustra cu e hoben ta deprimi. Kisas e mucha mes no sa cu e ta deprimi. Kisas nos ta pensa e mucha ta floho, pero no ta asina. Depresion di mucha ta diferente cu un mucha den mal humor of cu de bes en cuando ta down of nervioso.

Mescos cu hende grandi, e muchanan tambe tin momento di tristesa, feeling blue, fluctuacion emocional ta normal, pero si e sentimentonan y comportacion aki ta dura pa mas cu dos siman, tin posibilidad cu esaki ta un señal di un disturbio afectivo manera depresion.

Depresion di mucha ta un problema mental serio pero ta tratabel.Tin dos tipo principal di depresion, di cual e trastorno depresivo mayor ta esun mas comun. Esaki ta ora un adolescente tin periodo di depresion pa varios luna largo. E otro tipo ta distimia cu ta mas leve pero por dura pa hopi aña largo. E muchanan cu depresion hopi biaha por experencia e mesun sintomanan di depresion cu e adultonan tin. PERO, e muchanan por tin dificultad pa expresa nan mes tocante e sentimentonan aki debi cu nan ta hopi limita den reconoce nan emocionnan. P’esey ta importante pa yuda e mucha reconoce ora e ta sinti pa un periodo largo cierto sintomanan cu por mustra den direccion di depresion.

Neomy Ruth Schoop

Private Therapist @Spiritz