Tur hende durante un momento den bida por sufri un perdida di algo of hende cu ta cerca di nos curazon.Esaki por, duna nos tristesa, dolor y por defini nos existencia. Ta esencial pa papia tocante e proceso di luto y e forma con ta surpasa esaki, pasobra e por afecta nos salud mental.

Tristesa y dolor ta un contesta riba perdida. Esaki ta bay compaña pa incomprencion, desapunto, desorientacion y confusion.

E sentimentonan aki, ta algo cu nos no por controla y ta humano. Cada hende ta responde diferente riba perdida, Tin ta bira emocional, otro ta bay den crisis, otro ta bay den un proceso pa recupera. Tur hende ta anda cu duele na nan propio manera y nos tin cu respeta esaki. No tin un manera corecto of incorecto pa deal cu perdida. Ora nos ta papia di perdida of luto, mayoria biaha hende ta pensa di biaha riba morto di un ser keri, pero morto no ta e unico forma di perdida. E proceso di luto ta conta tambe pa esunnan cu a perde un trabao, perde un cas cu ela stima, separa di un yiu of otro familiar, of sufri perdida door di separacion of kiebro di matrimonio. Tur esakinan ta cos serio cu por conduci e persona den un estado di luto y causa pobresa n’e salud mental.



Ora un hende ta pasa door di esaki, nos por reconoce e sintomanan y esaki ta encera: -rabia riba loke a causa e perdida, – haya hopi falta di e persona of loke el a perde of separa di dje, – anhelo of obsesion cu e persona of e acontecimento cu a causa e perdida of kiebro – ansiedad y miedo cada bes cu e pensa riba e perdida,- tristesa profundo,- depresion y un sintimento di paralisacion, ora e celebro mester procesa tur loke e persona ta pasando aden.

Tambe e persona por experencia e efectonan fisico manera sinti choca den garganta of pecho, cambio den patronchi di come y drumi, cansancio extremo, dificultad pa concentra y focus.

Depresion por manifesta su mes den diferente forma, manera sinti sin speranza, cansa, down. Mucha tambe ta sufri ora di perdida di un ser keri, un animal stima of algo otro. Cerca mucha e tristesa por manifesta su mes den ansiedad y un sintimento di perdida di siguridad y control.

Mester tin hopi pasenshi ora un persona ta pasando den e situacion aki. Luto prolonga por te hasta hiba e persona na frustracion, soledad y pensamento suicidal. E periodonan unda perdida y luto ta resalta, ta e temporada di pasco y cambio di aña, dia di mama of tata. Durante e periodonan aki, e persona ta anhela n’e temponan bon cu no t’ey mas, e no tin e energia ni gana pa prepara y por cai den un “dip”.

Pa evita ta recomendable pa recorda e temporadanan bon cu un recuerdo, por sende un bela of sigui cumpli cu e rutina of ritualnan di manera mas sereno. Ta importante pa e persona duna su mes permiso pa no hasi e cosnan cu ta dificil pa haci. Ta OK pa salta un aña te ora e ta sinti miho. Pero, tambe ta Ok pa e persona permiti su mes di sigui disfruta sin sinti culpabel. Den e dianan prome cu cualkier celebracion, comparti y saca e emocionnan. Ta importante pa no acumula e emocionnan. Si abo conoce un persona pasando den perdida y luto, yama e persona, invit’e bebe un koffie, reconoce su dolor y perdida y lage sinti cu bo ta compronde.

Si abo of un ser keri ta pasando den algo asina, semper por tuma contacto cu Spiritz Therapy na whatsapp 5688806 of telefon 5880629. Esaki ta un colaboracion entre MasNoticia.com y Spiritz Therapy