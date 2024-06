Un famia disfuncional ta caracterisa pa conflicto, mal comportacion, of abuso. Den famia disfuncional, e relacion entre e miembronan di famia ta tenso, y por ta yena cu negligencia, gritamento y comunicacion agresivo.

No tin espacio pa expresa pensamento ni emocion libremente. E personanan no tin e posibilidad pa prospera y sinti safe den e famia. Esaki ta djis un parti chikito di e problematica.

Señal di un famia disfuncional

No tur famia ta actua mescos. Cada famia tin nan propio dinamica y tur famia ta experencia cierto nivel di disfuncionalidad. Pero, tin cierto señalnan clave cu por indica problema mas grandi y nivel di disfuncionalidad di un grado mas grave.

Adiccion

Adiccion por conduci na diferente relacion no saludabel den famia. Diferente estudio haci, ta reconoce cu adiccion por tin efecto hopi negativo riba e salud emocional di un famia y esaki por core di generacion pa generacion.

Perfeccionismo

Expectativa pa ta perfecto ta completamente irealistico. Esaki ta simplemente causa daño n’e relacionnan. E famianan cu ta exigi di nan mes y nan yiunan pa haci tur cos perfecto, ta expone nan mes na fracaso y rabia.

Spera cu tur cos tin cu bay perfecto, ta pone hopi presion riba e miembronan di e famia y ta duna vooral e muchanan un miedo pa faya. Tambe un mucha of e otronan por haya e impresion cu nan no ta suficientemente bon door cu nan no por meet cu e expectativanan halto y hopi biaha irealistico di e famia.

Abuso of negligencia

Abuso ta daño activo. Por ehempel abuso fisico of violencia.

Negligencia ta daño inactivo sea ta fisico of emocional. P.e. no duna un mucha cuminda, atencion, amor of muestra di interes. Tanto abuso como negligencia, ta extremadamente grave. E famianan por keda pega den e ciclo unda nan ta pensa cu trato abusivo y negligente ta normal. Hende cu lanta den famia asina, por bay hiba e mesun comportacionnan aki cu nan propio yiunan, causando un ciclo di negligencia y abuso cu ta pasa di generacion pa generacion.

Miedo y situacion inpredicibel

Den famia disfuncional ta sumamente dificil pa establece relacion di confiansa pasobra constantemente e miembronan di e famia ta biba cu miedo y miedo pa situacion inpredicibel. Mucha p.e. no sa nunca con nan mayornan lo actua y hopi biaha ta biba riba alerta y ta anticipa conflicto y no por expresa nan mes.

Amor condicional

Hende di famia disfuncional por ta hopi manipulativo ora di duna afecto, p.e nan ta duna amor y afeccion solamente ora nan kier algo bek di e persona. Vooral e muchanan of un pareha cu tin mester di amor, constantemente ta complace e persona disfuncional. Consecuentemente esaki ta stroba un hende di relax of ta su mes.

Falta di limite

Ehempel di falta di limite den famia ta: un mayor cu ta controla e yiunan of ignora e opinion di e yiunan constantemente, strobando e mucha di siña pa tuma decision riba su mes.

Tambe un mayor intimidante cu ta descurasha un mucha pa ta asertivo of pa papia positivamente cu su mes

Un yiu mas grandi cu ta tuma e rol di mayor y haci maluzo di e poder aki.

Den famia disfuncional ningun hende tin nan propio espacio, ningun hende ta respeta e autonomia di otro. Biba den e forma aki por conduci na relacion insaludabel y codependiente den e futuro relacionnan.

Falta di intimidad

E famianan disfuncional hopi biaha no ta duna e señalnan di conexion. Relacion ta hopi superficial enbes di ta emocionalmente envolvi. Relacion asina ta haci hopi dificil pa ta close cu hende pasobra un persona cu a lanta den famia disfuncional no conoce esaki y nunca a practica esaki.

Comunicacion pober

Den famia disfuncional no tin un sentido di comprondemento. Consecuentemente e chens p’e miembronan di e famia vocifera nan opinion, ta ausente. Semper tin tension y e miembronan no ta sinti safe pa comunica cu otro. Ningun hende ta papia tocante nan problemanan pero ta tapa of sconde problema. Ningun hende ta respeta otro tampoco y nunca por planea algo pasobra no ta respeta tempo di otro. No tin liña di comunicacion habri.

Dicon comportacion disfuncional ta afecta e mente di hende?

Hende den famia disfuncional probablemente ta reconoce e señalnan menciona den e articulo aki, y probablemente sa caba con esaki a afecta nan bida. Pero, p’e otronan kisas e ta un proceso largo pa mira y reconoce e señalnan y daño cu esaki a haci riba nan bida. E hendenan cu no tin confiansa propio of no tin amor propio ta ehempel bibo con un famia por stroba un hende di desaroya sanamente. Ansiedad social y te hasta dolor inexplicabel por ta parti di esaki. Lamentablemente e ta comun cu e menasanan aki ta cos cu ta ripiti su mes generacionalmente. Kisas nos mayornan a adopta cos disfuncional for di nan mayornan y nan mayornan a adopta esaki for di nan mayornan y e generacionnan anterior. Esaki ta haci cu desafortunadamente tin hende ta lanta cu e pensamento cu comportacion disfuncional ta algo normal. Esaki ta pasa pasobra nan no conoce otro forma di educacion of patronchi di comportacion.

PERO ta posibel pa kibra e ciclo. E arma mas poderoso pa kibra e patronchinan disfuncional ta door di conscientisa bo mes, haci saminacion propio y mustra boluntad pa trece cambio

Con pa deal cu un famia disfuncional

Tin hopi motibo p’e miembronan di famia actua problematico. For di finansa te cu e forma cu nan famianan a trata nan den pasado. Ta comun cu e menasanan aki ta ripiti nan mes di generacion pa generacion. Mientras cu nada di esaki ta nos falta, e por pone nos sinti un peso personal ora nos ta experencia cierto cosnan. No ta nos tarea pa cambia nos famia di origen. E famianan disfuncional ta sigui cierto patronchi cu ta come un hende su energia y esaki ta hacie dificil sigui pa dilanti. Door di asumi responsabilidad pa nos mes y nos mes actonan y pone limite pa nos propio famia ta un di e stapnan mas importante pa tuma y scapa di e efectonan negativo. Ta consciente pa no ripiti e cosnan cu a haci nos mes dolor. Esaki por yuda tambe pa haya support pafo di e famia disfuncional, y realisa cu bida por ta diferente y agradabel door di crea un ambiente y aire nobo pa nos propio famia.