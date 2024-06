Depression di mucha por ta e resultado di un combinacin di factornan. Nos ta yama nan factornan di riesgo. E factornan di riesgo ta aumenta e chance pa muchanan desaroya depresion. Factornan cu por causa depression den mucha, tambe por causa depresion ora e mucha bira adulto, si esaki no wordo atendi debidamente. Tin un cantidad di factornan cu por causa danjo na e mente di un mucha, pero siguientemente nos ta menciona djies algun factor, cu ta esnan mas comun cu por causa depresion.

Salud fysico. Muchanan cu condicionan medico severo of cronico tin probabilidad mas halto pa bira depresivo. Esaki ta inclui muchanan cu ta sufri di obesidad.

Eventonan di stress. Cambio na cas, na school, cambio di amigonan, y cambio di ambiente, por aumenta e risico pa symptomanan depresivo.

Bullying. Muchanan cu ta wordo tenta tin chens aumenta pa desaroya depression di mucha y tambe haja depresion ora nan bira adulto.

Causanan ambiental. Un cas caotico, unda tin hopi stress, problema y instabilidad, por pone un mucha den riesgo mas grandi pa desaroya cualquier disturbio, entre otro depresion. Un famia dysfuncional, unda e mucha tin miedo pa ta su mes of no por comunica abiertamente cu su cuidador- of mayornan ta un factor pa desaroya depresion.

Experiencia violencia of WAK violencia. Un mucha cu ta wordo maltrata físicamente por desaroya depresion, pero muchanan cu ta WAK violencia den famia tambe por sufri di depresion tanto durante infancia como tambe den futuro como adulto.

Historia di famia. Muchanan cu tin miembronan di famia cu tin disturbionan di depresion tin hopi mas probabilidad pa por desaroya depression na edad hoben. Ta importante pa pone atencion na symptomanan si esaki ta e caso.

Uso excesivo/extenso di social media. Muchanan por tin e tendencia di compara nan mes cu figuranan cu nan ta wak online. Esaki, por causa cu no tur ora nan por cumpli cu tur loke social media ta profila. Esaki ta pone un preshon enorme riba un mucha. Consequentemente, esaki por causa frustrashon y tristesa. Si e competencia of preshon aki ta di duracion largo, esaki por causa un impacto negativo riba e mucha su imagen propio y por causa depresion, pasobra e mucha ta pensa cu e ta diferente. Imbalance nan bioquimico. Nivelnan desbalanza di cierto hormona of quimiconan den e celebro di un mucha, por afecta su funcionamento y ta aumenta e riesgo pa depression.

Ta importante pa tuma accion y atende liher ora un mucha ta mustra symptomanan di depresion. Por ehempel:

➔ Papia cu muchanan. Stimula e mucha pa expresa sintimentonan y nan experiencianan. Ora logra cu e mucha ta open up, esaki lo juda nos compronde kiko ta pasando den su mente y su bida, y asina por jude.

➔ Si e mucha no ta papia, purba anota e cosnan cu bo ta observa, p.e. e cambionan y e senjalnan di riesgo.

➔ Si como mayor bo ta duda, semper por papia cu e dokter di cas pa busca un solucion hunto..

➔ Si bo mes por, busca ayudo specialisa na tempo, pa evita cu e problema ta bira mas grandi of e mucha ta drenta edad di adulto cu e depression y causa mas danjo na su mes y na otronan.

Prevencion ta importante

Si ta posible trata di tur forma pa evita cu muchanan ta jega na e extremo cu nan no ta stima nan mes mas. Percura pa semper brinda un mucha un ambiente sigur y agradabel unda e por desaroya su mes den forma sano. Semper por acudi na un professional pa ayudo den esaki.

Un contribucion di MasNoticia & Spiritz Therapy.