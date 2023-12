Soledad ta un fenomeno, cu por tin relacion cu e salud mental. Cierto condicionnan di e salud mental por conduci na soledad, alabes soledad por conduci na cierto condicionnan mental.

Definicion di soledad

Soledad ta ora un persona ta den un estado emocional continuo di isolacion y tristesa. Un persona cu ta sufri di soledad por experiencia un falta indesea di intimidad of coneccion cu otronan. Soledad por afecta nos mente, nos emocionnan y nos bienestar general.

Hopi biaha ta confundi e fenomento solitario, cu e fenomeno soledad, Un hende cu ta solitario, ta scoge pa aparta su mes di otronan físicamente y ta sinti ok cu esaki.

No tur hende cu ta escohe pa hiba un bida of momento solitario, ta sufri di soledad. Di otro banda, un hende cu ta sufri di soledad, por ta rondona cu hopi hende fisicamente y toch sinti su so. Esaki nifica cu e persona tin un sentimento bashi of ta sinti cu otronan no ta compronde.

Soledad por afecta tur hende. Hende den un bon matrimonio, hende soltero of hende cu un carera exitoso.



Tin diferente tipo di soledad, diferente origen y causa pa cual un hende por sinti soledad. Causa por ta ambiental, psicologico, emocional, social of tambe duda tocante e existencia. Un porcentahe halto di hende cu ta sufri di soledad ta origina di relacionnan familiar superficial. Pa hopi hende, e famia di origen no a ofrece e persona un relacion di confianza, algo hopi importante pa e formacion psicologico.

Tambe soledad por origina door di aspecto cultural, unda un persona ta sinti cu e no ta pas of fit den e cultura specifico cu ela lanta aden, na unda e no por ta su mes of no por biba conforme e expectativa, norma y reglanan impone pa cierto grupo of organizacion. E imigrantenan tambe ta un grupo afecta y por sufri di soledad.

Tambe perdida di un ser keri, door di morto, separacion of divorcio. Expectativanan di bida no yena por crea desapunto y por hiba na soledad. Tambe un persona por sinti cu e no ta conta (mas), no ta importante of sinti sin balor den su ambiente.

Soledad ocasional y soledad cronico

Tin diferencia entre soledad ocasional y soledad cronico. Soledad ocasional ta ora tin biaha nos ta sinti un bashi di corto duracion.

Soledad cronico ta ora e persona ta sinti soledad pa un periodo prolonga. Ora e no tin habilidad pa conecta cu amigo y famianan. Ora no tin profundidad den e relacion cu famia y amigonan, door di e tipo di relacion superficial. Un persona cu soledad no tin amigo of famianan close y no tin confianza pa engage mas profundo cu otronan, of por sinti cu nan no tin su lomba. Soledad ta ora un persona ta rondona pa hende y toch ta sinti un outsider y sinti isola. Un persona cu ta sufri di soledad por tin un imagen propio negativo y ta duda den su mes. Esaki ta yega su extremo na momento cu e ta sinti cu e ta busca contacto y toch no ta wordo mira ni scucha.

Consecuencia di soledad por ta multiple, E persona lo aleha su mes (mas), aparta y biba isola di otro. E ta desocializa, su desaroyo ta debilita y su mundo ta bira hopi chikito, E por sufri di depresion, ansiedad, obesidad,alcoholismo, adiccion, stroke, malesa di corazon y finalmente soledad cronico por hiba na pensamentonan suicida.

Ta hopi importante pa reconoce e sintomanan di un salud mental pober na tempo, pa evita cu e persona ta hasi su mes daño. Si abo of un persona cerca ta reconoce e condicion aki, por tuma contacto cu Spiritz Therapy & Counseling na whatsapp 5688806 of telefon 5880629 pa ayudo. Esaki ta un proyecto conhunto entre MasNoticia.com y Spiritz Therapy.

