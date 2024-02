Uso, abuso y problemanan relaciona cu alcohol, ta causa of empeora symptomanan di depresion. Na mes momento, hendenan cu ta sufri di depresion, regularmente sea conciente of inconciente ta purba medica nan mes cu uso alcohol pa haja alivio. Pa e motibo aki, e ta importante pa atende cu ambos problema pa evita cosnan mas peor.

Abuso di alcohol y depresion ta dos condicion cu desafortunadamente hopi biaha ta tuma lugar hunto, o sea den combinacion cu otro. Esaki ta preocupante pasobra, esun condicion por hasi e otro condicion bira mas peor y generalmente e ta bira un ciclo problematico pa e persona si e no busca ayudo na tempo.

Uso di alcohol por empeora symptomanan di desordennan di animo manera e.o. depresion. Depresion por te asta conduci hende pa cuminsa usa cantidad halto di alcohol. Desafortunadamente alcohol den hopi ocasion ta bira un forma di medicamento cu e persona depresivo ta usa pa e sinti mihor. E supuesto energia alegre cu alcohol ta trece cune ta sinti manera un alivio ora e persona ta depresivo. Por ehempel, door cu alcohol tin e tendencia di reduci anciedad temporalmente y kita cierto miedo, limitacion of fobia cu e persona por tin. Sinembargo e otro banda di medaya no ta asina bunita. Tin chens hopi grandi cu hende cu ta usa of abusa alcohol ta hende cu ta sufri di depresion. Consumo di hopi alcohol por empeora e sentimentonan depresivo. Consequentemente y lamentablemente esaki ta conduci e persona na usa mas alcohol pasobra e persona ta biba cu e creencia cu esaki lo juda cambia su animo. Di e forma aki e ciclo ta keda ripiti su mes. Adicionalmente e persona fuera di depresion por desaroya dependencia na alcohol, loke ta bira un double problema (double trouble), esta sinti deprimi y bebe y bebe y bira mas depresivo. En corto, hendenan cu condicion mental pober tin mas chens di usa alcohol como medio pa cura nan mes, loke de facto no ta juda, pero lo empeora e condicion

Kiko ta causa depresion y abuso di alcohol ?

Apesar cu no tur ora ta mucho cla kiko ta bin prome, sea ta e depresion of e abuso di alcohol, realidad ta cu alcohol ta un trigger hopi fuerte pa lanta cierto condicionan mental for di soño. Tin casonan conoci unda un condicion mental, tawata latente (drumi), pero ta te ora e persona a usa alcohol, e condicion aki a bira activo. Cada persona ta diferente, pero ora un hende tin un di e condicionnan aki, esaki ta aumenta e risico pa haja e otro condicion. Cu otro palabra, tin un coneccion fuerte entre uso /abuso di alcohol y depresión, y con nan ta influencia otro negativamente.

Por ehempel, un persona cu tin episodionan di depresion severo, por recuri na alcohol pa sinti mas contento. Esaki por empeora e abuso di alcohol, pasobra e persona lo kier usa mas pa purba logra bira mihor. Pero tambe uso frecuente di alcohol ta aumenta e probabilidad pa experiencia episodionan di depresion. Consecuentemente e persona por bebe mas den un intento pa sinti mihor. E downside di tur esaki, ta cu esaki por causa mas deterioro na e salud mental, violencia domestico, maltrato di mucha, problema na trabao, den bida social y pensamentonan suicidal. Ta hopi importante pa reconoce symptomanan di un salud mental pober na tempo, pa evita cu e persona ta hasi su mes y otronan daño. Si abo of un persona serca ta reconoce e condicion aki, por tuma contacto cu Spiritz Therapy & Counseling na whatsapp 5688806 of telefoon 5880629 pa ayudo. Esaki ta un projecto conhunto entre MasNoticia.com y Spiritz.