Den luna di October Aruba a ricibi 21.882 turista 27.6% di locual a ricibi na October 2019

A.T.A. ta desea pa informa nos comunidad di e situacion actual pa loke ta trata e industria turistico, conforme informacion compila na e momentonan aki.

TURISMO ‘STAY-OVER’

Durante luna di october 2020 nos isla a yama bonbini na un total di 21.882 bishitante ‘stay-over’. Di e bishitantenan aki, 20.403 tawata procedente di Norte America y 1.041 tawata procedente for di diferente paisnan Europeo. 438 bishitante tawata procedente di otro pais/islanan den region. Mester tene na cuenta cu ainda e fronteranan cu Latino America ta cera pa Aruba – cual lo bay habri bek na december binidero. Ora compara e resultado cu e scenario optimista y conservativo, por mira cu e resultado ta mustra un subida compara cu september, pero cu e resultado ta bao di e scenario conservativo.

E BISHITANTE Y ACOMODACIONNAN

36.6% di nos bishitantenan a keda na un high rise hotel y 6.8% a keda na un low rise hotel. 38.5% a keda na un di nos timeshare resorts. 18.1% a keda den acomodacionnan alternativo. E edad di mayoria di nos bishitantenan durante luna di october tawata entre 30 pa 39 aña (4.852) y entre 50 pa 59 aña (4.434).

EXPERIENCIA DI NOS BISHITANTENAN

Desde e reapertura di nos frontera, e evaluacion pa Aruba door di nos bishitantenan a crece gradualmente. Esaki a wordo midi pa medio di comentario duna riba mas cu 100 ‘review sites’ manera Tripadvisor entre otro. E score pa loke ta e satisfaccion general di nos bishitantenan ta halto cu un score di 9.34 (1 ta mas abao y 10 ta esun mas halto). Esaki ta un aumento si mira cu prome cu COVID-19 e average tawata un score di 8.83.

TURISMO CRUCERO

E industria di crucero a paralisa desde inicio di e pandemia y ainda no tin fecha concreto riba re-inicio di operacion den e region di Caribe. E industria ta pendiente pa CDC (Centers for Disease Control and Prevention) aproba e recomendacionnan di e protocolnan relaciona cu COVID-19 pa barconan di crucero.

E situacion di e barconan cu por mira staciona den nos waf ta un asina yama ‘warm lay-up’ cual kiermen cu e barco ta riba un standby, wardando riba instruccion na momento cu operacionnan re-inicia. E actividad aki ta produci cierto entrada pa nos economia entre otro unda e barconan ta abastece nan productonan localmente. Mester menciona cu no tin turista riba e barconan pero solamente e minimo na tripulante (skeleton crew) y nan mester cumpli estrictamente cu tur protocol local y internacional pa loke ta e pandemia actual.

TOURISM CREDITS / CENTRAL BANK OF ARUBA

Di acuerdo cu Banco Central e asina yama ‘Tourism Credits’ (cual anteriomente tawata wordo yama ‘Tourism Receipts’) pa e prome kwartaal di aña 2020 a contribui cu AWG 1.017.9 miyon den nos economia, cu ta 7% menos compara cu e mesun temporada na 2019. Esaki naturalmente ta debi na e pandemia global di Covid-19 unda Aruba tambe a cera su fronteranan temporalmente cual a inicia na luna di maart 2020 te cu juli 2020.

Mescos cu otro destinacionnan, nos isla ta pasando den momentonan di reto pa loke ta trata e pandemia aki. Ta importante pa nos tur sigui e protocolnan manera stipula door di diferente instancianan. Hunto nos lo vence y nos isla y su turismo lo sigui florece.

