E recuperacion di Aruba su turismo ta bayendo den un direccion satisfactorio y esaki ta keda ilustra den reportahe mensual di Aruba Tourism Authority e Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber ta sigura. Segun e raportahe di ATA den e luna di maart 2022 Aruba a recupera 90% di nos turismo den comparacion cu maart di 2019. Nos mercado mas importante cu ta e mercado americano a recupera den maart 2022 cu 94% vs maart 2019. Semper nos ta compara e recuperacion cu aña 2019 saliendo di e punto di bista cu aña 2019 tabata un aña record pa Aruba su turismo y ta esey Aruba tin cu yega bek y asta surpasa, segun e mandatario. Minister Oduber a sigui bisa cu luna di maart 2022 tabata e prome luna cu Aruba a logra surpasa surpasa 100 mil turista den 1 luna desde di e pandemia. Segun e cifra di registracion di e cantidad di turista cu ta drenta nos isla via aeropuerto nos a ricibi na maart 2022 mas di 104 mil turista. Otro indicacion sumamente importante ta e tourism receipt (cantidad di placa cu turistanan ta laga atras). Esaki ta un indicador hopi importante pa midi e calidad di turismo. Den esaki por a mira un recuperacion di 123% den maart 2022 vs maart 2019, cu otro palabra maart di 2022 nos a ricibi mas placa den nos economia cu na maart 2019 asina Minister Oduber a indica. Segun e proyeccionnan preliminario di ATA manera cu Aruba su turismo ta bayendo den aña 2022 Aruba lo recupera mas di 90% di e cantidad di bishitante compara cu 2019. E scenarionan aki ta keda cambia constantemente y ta wordo ahusta debidamente segun e “booking” nan cu tin pa Aruba, segun e mandatario. Minister di Turismo y Salud Publico Sr. Dangui Oduber ta satisfecho di mira cu Aruba su recuperacion ta riba e bon caminda. Turistanan ta keda yega nos isla, sea ta via nos aeropuero of crusero y ta sigui crea hopi trabou pa nos taxista, tour operators, restaurantnan y tiendanan. Turismo ta keda e driver principal di nos economia. Aruba ta recuperando y e indicadornan ta demostra esaki.

