Den luna di februari Aruba a ricibi 31.982 turista inicio di 2021 lento cu recuperacion na caminda

A.T.A. ta desea pa informa nos comunidad di e situacion actual pa loke ta trata e industria turistico, conforme informacion compila na e momentonan aki.

TURISMO ‘STAY-OVER’

Durante luna di februari 2021 nos isla a yama bonbini na un total di 31.982 bishitante ‘stay-over’. Di e bishitantenan aki, 27.841 tawata procedente di Norte America y 1.978 tawata procedente for di diferente paisnan Europeo. 1.786 bishitante tawata procedente di otro pais/islanan den region, incluso Latino America.

E BISHITANTE Y ACOMODACIONNAN

29% di nos bishitantenan a keda na un high rise hotel y 8.7% a keda na un low rise hotel. 37.3% a keda na un di nos timeshare resorts. 25% a keda den acomodacionnan alternativo. E edad di mayoria di nos bishitantenan durante luna di februari tawata entre 50 pa 59 aña (6.276 persona) y entre 30 pa 39 aña (5.889).

HOTELNAN / AHATA

Segun Aruba Hotel and Tourism Association, na februari 2021, e ‘Average Daily Rate’ (ADR) a baha cu 23.7% compara cu e mesun luna na 2020. Esaki den cifra ta US$ 386.28 na 2020 compara cu US$ 294.63 pa 2021. E entrada pa camber disponibel, e asina yama RevPAR a baha cu 76.2% di US$ 344.83 na 2020 pa US$ 82.20 na 2021.

E ocupacion den nos hotelnan a baha cu 68.8% compara cu februari 2020, e occupancy pa februari 2021 tawata 27.9%

E cifranan di AHATA ta basa riba 19 propiedadnan y 6 timeshare hotels, cual ta mayoria di e hotelnan cu excepcion di Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino.

KICO POR SPERA PA E RESTO DI E PROME KWARTAAL 2021?

Basa riba diferente desaroyo actual, y tambe analisisnan pa loke ta trata e transporte aereo, ta observa un scenario conservativo cu a wordo ahusta pa e prome kwartaal di 2021 y e proyeccion pa luna di maart ta cu ta wordo spera un total di 42 mil turista. E proyeccion revisa pa maart ta den linea cu e scenario conservativo. Cu un comienso di aña yena cu reto, por conclui cu lo por cera e prome kwartaal di 2021 cu un resultado bao di e scenario conservativo.

TURISMO CRUCERO

E industria di crucero a paralisa desde inicio di e pandemia y ainda no tin fecha concreto riba re-inicio di operacion den e region di Caribe. E industria ta pendiente pa CDC (Centers for Disease Control and Prevention) aproba e recomendacionnan di e protocolnan relaciona cu COVID-19 pa barconan di crucero. E situacion di e barconan cu por mira staciona den nos waf ta un asina yama ‘warm lay-up’ cual kiermen cu e barco ta riba un standby, wardando riba instruccion na momento cu operacionnan re-inicia. E actividad aki ta produci cierto entrada pa nos economia entre otro unda e barconan ta abastece nan productonan localmente. No tin turista riba e barconan pero solamente e minimo na tripulante (skeleton crew) y nan mester cumpli estrictamente cu tur protocol local y internacional pa loke ta e pandemia actual.

TOURISM CREDITS / CENTRAL BANK OF ARUBA

Di acuerdo cu Banco Central e asina yama ‘Tourism Credits’ (cual anteriomente tawata wordo yama ‘Tourism Receipts’) pa e prome 9 luna di aña 2020 a contribui cu AWG 1431.1 miyon den nos economia, cu ta 48.5% menos compara cu e mesun temporada na 2019. Esaki naturalmente ta debi na e pandemia global di Covid-19 unda Aruba tambe a cera su fronteranan temporalmente cual a inicia na luna di maart 2021 te cu juli 2021.

Mescos cu otro destinacionnan, nos isla ta pasando den momentonan di reto pa loke ta trata e pandemia aki. Ta importante pa nos tur sigui e protocolnan manera stipula door di diferente instancianan. Hunto nos lo vence y nos isla y su turismo lo sigui florece.

