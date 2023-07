Un pregunta cu hopi cuidando ta haci nan mes e ultimo sigur 30 aña aki ta unda nos ta bay ? Un pais cu ta biba y depende di turismo como unico pilar di entrada tin asina tanto discucion y lucha di poder politico pa show of tin un pueblo dividi ciego cu rabia rencor y fanatismo politico.

E ultimo añanan riba e pais chikito aki politico nan ta tuma desicionnan sin tene cuenta cu e consecuencia nan cu e lo trece pa pueblo desinformacion den pueblo cu ta increibel halto hopi hende no sa.

Hopi no sa e cambio nan di ley cu e politico nan ta haci paso ora wak parlamento no ta wak nada otro cu insulto cu tiramento den cara di otro ken a haci y ken no a haci yen papiamento niun solucion efectivo cu lo yuda e pueblo tin un miho bienestar.

Hopi biaha pueblo kier sa y kier compronde dicon ta tuma tal desicion enbes gobierno of parlamento hiba un campaña caminda por usa tur medio local y splica den forma cu tur y henter pueblo ta compronde ta opta pa splica loke ta combini so pa purba pinta e mal desicion como un tremendo ley cu alfinal a horca tur hende.

Aruba no por sigui asina mas cu cada biaha pa drecha caha di gobierno e manera mas fasil ta pone riba cartera di pueblo sino bin un otro pilar economico pronto pa Aruba, nos pilar turistico di inversion lo cuminsa baha pa motibo cu nos mes ta core cu invesionista nan turista nan pa motibo di capricho poder pa hunga dios cu medio ambiente, acaso hende a traha naturalesa cu awe nan kier bin hunga experto paso den nan ora cu nan mester ta na trabou ta hasc nan hobby ta saca potret pa despues bende esaki internacional como author.

Esaki ta ambientalista cu kier hunga experto pa nan saco y nan bienestar no di e interes general ta tempo pa bin forum nan televisa kico e ley di Ropv ta kico e ley di medio ambienta ta insera unda ta zona di construcion kico mag y kico no mag.

Ban stop cu e desinformacion y cuminsa nan bin afo splica tur ley cu ta importante pa desaroyadornan inversionista y hende nan cu ta biba aki na Aruba mester sa, ban stop cu e politica di tuma pueblo haci pa hunga show politico Aruba no por sigui asina aki mas si no cuminsa busca solucionnan berdadero nos lo crash den un crisis social economico cu lo hiba nos pais den un pobersa extremo peligroso .