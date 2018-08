Den introduccion di Parke Marino lo tene cuenta cu tur piscado

Den un reunion teni entre e minister di Medio Ambiente, Sr. Otmar Oduber y Sr. Alex Farro, a keda palabra cu lo saca e miho consehonan for di e reunion aki.

Minister Otmar Oduber ta splica tocante introduccion di Parke Marino y encuentro cu tabatin cu piscadonan y ta enfatisa cu lo no tuma decision di e maneho (reglanan/locual mag y no mag), sin scuchanan prome. Lo bay tin un comision cu lo reuni cu cada rancho aki na Aruba, unda cu gruponan di 15 te cu 25 piscado, pa intercambia ideanan, ya cu nan cu pa decadananan ta esunnan cu ta pisca den nos awanan. Nan por hasta bisa cual ta e piscanan cu no mag wordo gara na edad mucho jong. E piscadonan ta esunnan cu sa den cua temporada ta bon pa pisca. Henter e bida marino, e parti di coralnan, e uzo di loke ta trata watersportnan, botonan. Esunnan cu ta haci uzo pa placer tambe di botonan priva, buceadornan. Tambe e diferente otro tipo di especienan cu ta haci uzo di e area aki. Tortuganan tambe ta haci uzo di esey, pa nan reproduccion. E proteccion ta pa netamente e piscanan por crece y produci, unda cu nan e piscadonan lo mester wordo beneficia di dje.

Den pasado ex Ministerencarga cu Medio Ambiente a firma un ley (contrario na acuerdonan cu tabatin cu piscadonan pa locual ta e lista di piscanan cu mag of no mag di wordo gara), el a firma un ley cu awe ta na vigor caminda cu ta prohibi un cantidad di sorto di pisca cu no mag wordo gara. Ta garantisa piscadonan cu esaki no lo tuma luga e biaha aki. Al contrario, lo inclui tur e usuarionan di e areanan aki cu kier proteha. Lo tuma e consehonan, consideranan y inclui nan preocupacionnan.

Den reunion cu e piscadonan a palabra tambe cu unabes cu e ley bin bek for di Raad van Advies lo tin un comision cu ta bay reuni cu cada rancho na Aruba (den gruponan chikito). Pa den un forma mas eficiente por intercambia idea y scucha di esunnan cu sa di nos awanan y cu pa decadanan ta pisca den nos awanan. Despues di e reunion di dia 23 di juli, a manda nan un carta, dirigi na Sr. Farro, splicando cu loke ta sperando ta e raamwerk, cual ta e parti legal di e parti organisatorio di e Marine Park. Te asina leu, splicacion di Sr. Otmar Oduber, minister encarga cu Medio Ambiente.

