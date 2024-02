Durante Parada Grandi di Oranjestad, dilanti di Oficina di Turismo (A.T.A.), CEO Ronella Croes a hiba palabra di elogio y a otorga un reconocimento di sorpresa na Aruba Invaders pa nan dedicacion excepcional na e comunidad local y cultura di Aruba.

Presente pa ricibi e reconocimento tabata rumanan Lee Connor y Nico Connor den nomber di The Aruba Invaders. Yena cu emocion Mr. Lee Connor a expresa palabra di gratitud pa cu e reconocimento aki.



Manera ta conocí, A.T.A. a desvela proyecto di ‘Aruba ta presenta The Invaders and Steelpan History’ durante e paradanan di mas grandi den Carnaval. Un proyecto cu a crea un emoción di nostalgia, hibando tur expectador di carnaval bek na e inicio di nos carnaval cu e sonido encantador di e orkesta di steelpan di ‘The Invaders’.

E trayectoria di The Aruba Invaders a cuminsa durante decada ‘40, bou guia di maestro Trinitario Leonard Turner, “The Invaders” a inicia un revolucion musical na Aruba, trahando melodia cu drum di Refineria di Lago. Na 1948, The Invaders a bira e prome orkesta di steel profesional di e isla. Pa despues Vincent Bacchus uni na 1951 cu formacion di “The All Stars Steel Band.”



Cu tempo, a surgi mas maestro manera Paul Connor cu ‘Caribbean Stars’ y Dennis Jones cu su mesun banda unico. Na 1952, Edgar Connor, e tocado di steelpan di mas hoben, a forma su banda y asina a stimula y profila bandanan di steelband cu ritmo y estilonan caracteristico. Awendia, Aruba Panman Foundation, encabesa pa Lee Connor di The Aruba Invaders, ta preserva e legado pa continuacion di e tradicion hunto cu demas rumannan Connor.

Pabien un biaha mas na Aruba Invaders y e comunidad di steelpan na Aruba. Cu e musica di steelpan keda resona den nos tradicion cultural.