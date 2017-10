Ministerio di Asuntonan Economico a logra pone un fundeshi economico solido

Sr. Richard Arends a gradici tur e miembronan di prensa cu a sostene den e ultimo 11 lunanan como minister y awor e trabou lo sigui den parlamento di Aruba.

Tambe el a gradici miembronan di prensa pa e cooperacion ricibi durante e ultimo 11 lunanan como minister pero tambe e 8 añanan como consehero di Prome Minister cu ta hefe di Gabinete. Di berdad tabata ta un periodo unda a logra pone un fundeshi hopi solido, si wak bon e parti economico a logra rehabilita un pilar economico historico. Entradanan ricibi di Turismo a aumenta cu casi 25%. E inversion tabata pa inverti den e producto Aruba y por wak e frutonan di esaki riba e periodo cu ta tras di lomba.

Pa loke ta trata e clima di inversionnan, pa loke ta trata infrastructura, energia, areanan publico rond di nos isla, segun Arends, a resulta den 5 area fisico di oportunidad. Area unda a ahusta e maneho di establecimento di negoshi nobo, unda cu a separa actividadnan economico cu tin den areanan residencial y no residencial. Cu e desaroyonan economico nobo, for di 2010 ta fomentando un economia di reconocimento, unda a identifica cuater pilar nobo, cual ta : tecnologia limpi, exportacion di conocimento, e logistica y industria creativo. Y e motor tras di esaki ta empresanan chikito y empresanan mediano. Hopi biaha ta empresarionan nobo y hoben, cu for di cas ta cuminsa cu nan negoshi y p’esey mester a haci e adaptacionnan necesario pa loke ta trata e maneho di establecimento cu a drenta na vigor e aña aki.

Un di e partinan principal di dje, ta cu cierto actividadnan comercial, no por tuma luga mas den area residencial y esun di mas conoci ta e moratorio riba supermercadonan cu a drenta na vigor pa e proximo 2 añanan y pendiente di estudionan despues cu e dos añanan pasa, kico ta e proximo paso cue supermercadonan.

E ultimo 11 lunanan, hunto cu e Departamento di Asuntonan Economico, a purba yena e bashi di conocemento. Manera a bisa anteriormente, e cuater pilarnan nobo di nan economia ta pilarnan unda cu bo tin empresarionan hoben y chikito, hopi biaha hende cu tin un soño y vision cu kier wordo comercialisa pero hopi biaha no sa con pa haci’e. A yena e bashi di conocimento aki, ya caba tabata tin un idea di un departamento den Departamento di Asuntonan Economico, pa duna guia necesario na empresarionan nobo.

Recientemente, cu ayudo di programa di Union Europeo, a establece e Exprodesk, cu ta vooral concentra pa exportacion di conocimento. Tambe industrianan creativo. Ya caba ariba rednan social, ya caba artistanan a wordo guia na e manera corecto. E comercialsiacion di industrianan creativo tin un distancia basta grandi cu mester yena y esey departamento di asuntonan Economico a wordo prepara pa esey. Ta spera cu hopi di e empresarionan nobo y hoben, pro haci uzo di despacho cu a wordo lanta den Departamento di Asuntoann Economico.

Ideanan di Small Business Events, hunto cu Camara di Comercio y ATIA, sigui constamente e trabao di bashi di conocemento. Un di e retonan cu empresarionan chikito tin, ta acceso na financiamento. For di 2013 ta buscando institutonan cu por facilita esaki y aña pasa a logra establece Credits, cu ta un instituto financiero cu ta amplia e mercado financiero na Aruba, unda ta ofrece micro credito te cu 50 mil florin.

Sr. Richard Arends a papia riba e tema di competencia husto cu mester bin pa cuida nos comerciantenan local ser proteha pa loke ta trecemento di producto pa Aruba. E ta kere cu ya caba ta un proceso hopi avansa pa purba controla y garantisa competencia husto. Gobierno mester t’ey pa facilita. Gobierno no t’ey pa interveni den mercado. A haci esaki si p.e. cu e moratorio di supermercado. Pero e idea su tras, ta pa momento cu bo actividadnan economico, cuminsa afecta pa un infrastructura pa un gobierno legitimo actua y interveni. Esey ta pa actua den maneho di establecimento di negoshi nobo, unda cu a pone un paro na supermercadonan nobo. Gobierno su tarea ta tambe pa controla. A intensifica e control di prijsnan di producto cual e ta spera cu sigui tambe. No solamente e control ariba prijs, pero e control ariba e destino, e meta di e permiso di establecimento cu comercio tin. Hopi biaha tin permiso pa comercialisa cierto productonan, pero ta expande esaki di un manera hopi indirecto y di un manera tin biaha cu no ta riparara pero ta expande e actividad mas leu cu e permiso di negoshi. Departamento di Asuntonan Economico ta ekipa pa controla esaki. Gobierno t’ey pa garantisa un level playing field.

Den su maneho como Minister di Asuntonan Economico, Sr. Richard Arends a a bisa cu a ekipa Departamento di Asuntonan Economico pa eherce control na Waf, unda ta pidi uitreksel di Kvk, momento cu mercancia yega Aruba, esey normalmetne ta wordo tuma over di importador. Pero tur hende sa cu tin biaha tin comercialisacion cu no ta regula cu no ta sigui e reglanan cu ta tuma luga y como gobierno, cu e meta pa garantisa e level playing field ta eherce su control ariba esaki.

Algo cu Sr. Arends ta contento cun’e, ta e informe cu loke ta trata e importacion di gasolin, un importacion di gasolin cu den e ultimo lunanan a bira ilegal. Awo e importacion y e comercialisacion a bira ilegal, y esey ta duna Ministerio Publico pia pa para ariba cu den proximo simannan por spera accion di parti di Ministerio Publico.

Ta spera cu dentro di poco por wak accionnan cu ta para e contrabando aki. Atrobe e parti di gobierno cu no ta haya su parti di accijnzen. E ta un competencia inhusto pa e importadonan di gasolin. por ultimo e contrabando di gasoline ta peligroso. E ta forma peliger pa esunnan na waf, esunnan riba caminda, pero hopi biaha tambe pa esunnan cu ta biba den vecindario ya cu ta haya pompnan di gasolin clandestino. Ta spera accionnan wordo tuma hopi lihe pa elimina esaki, segun Sr. Richard Arends, minister demisionario di Asuntonan Economico.