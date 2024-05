E seguro aki su obhetivo ta pa proteha bo cas contra daño causa door di candela, awa, lamper, tormenta of otro circunstancia inespera.

“Na ENNIA nos ta duna cliente e escogencia for di diferente seguro di cas,” asina Samir Zambrano, Sales Manager di ENNIA Aruba a bisa. “Hopi hende, hopi opcion! Bo ta scoge, en realidad, pa e seguro cu miho ta pas pa bo.”

ENNIA ta ofrece tres diferente seguro di cas. Prome cu tur cos bo tin e seguro “Homeowner Basic” cu ta ofrece un cobertura basta amplio a cambio di un premie atractivo.

E seguro di cas Homeowner Flexibel di ENNIA ta duna e posibilidad di hinca bo mesun seguro di cas den otro y scoge for di varios opcion extra.

P caba, bo por scoge pa e seguro Homeowner Ideal, perfecto pa esunnan cu ta desea di sigura nan propiedad cu e cobertura di mas amplio.

Zambrano ta conseha cada doño di cas pa controla bon nan seguro di cas actual. “Den caso di daño na bo cas, e gastonan di reparacion por ta considerabel,’ e ta bisa. “Cu un seguro di cas bo ta haya compensacion pa e gastonan di reparacion aki, pa asina bo por disfruta di bo cas sin ningun preocupacion.”

Sinembargo, den e proximo 2 luna ENNIA ta ofrece ainda mas extra. Ora di cera un seguro di cas, bo ta haya un alarma contra candela completamente gratis.

Pasobra preveni semper ta miho cu lamenta!

Tambe, si bo ta scoge pa un seguro di cas di ENNIA, ENNIA mes ta yuda bo cu e traspaso for di bo seguro actual.

Pa mas informacion please bishita nos website: https://ennia.insure/. Aki bo por calcula directamente bo premie y pidi pa conseho gratis! Asina facil e ta.