Den e proximo dos simannan lo tuma decision tocante Dump

Minister di infrastructura Sr. Otmar Oduber y su comitiva ta bezig trahando riba e caso di Dump y con lo por haya solucionnan na corto y mediano plaso. Sr. Oduber ta amplia mas ariba esaki.

Negociacion ta andandoactualmente cu minister Oduber y autoridadnan di Serlimar y Ecogas unda nan lo ta sintando riba mesa caba. Sr. Oduber a ricibi e steering comittee , cu despues di cuarenticinco dia di trabou, ta studiando aworaki, kico lo e ta direccion, pa por tuma e decision si lo bay cera Parkietenbos of no.

Hunto cu e proceso aki a sali un informe di casi 47 pagina cu a wordo prepara hunto cu TNO y Web, unda cu ta invita pa un Openbare Aanbesteding, unda esun cu ta interesa pa traha y aporta ideanan pa lo ke ta e rehabilitacion di nos Parkietenbos y tambe cu e maneho di waist managemente y desperdicio den futuro, ta habri. Y durante un periodo di tres siman, tur esunnan cu kier participa, por trece libremente un oferta pa cuminsa traha riba un proyecto cu lo por wordo selecciona, y wak den cua direccion gobierno ta bai tuma den caso aki, pa loke ta e vision a largo plazo.

Mientras tanto ta discutiendo, negociando cu Ecogas, cu por bira parti di e solucion pa e proximo aña, aña y mey e ora si nan lo yega na un acuerdo, Parkietenbos lo wordo cera su actividadnan den un 90% aproximadamente, caminda cu e bultonan non toxico, cu a laga laboratorio internacional, segun normanan internacional, pa yena tur e buraconan cu tin na Aruba cu tambe lo ta un peliger pa e comunidad. Esey lo por ta un solucion te ora gobierno tuma un decision otro aña of den dos aña.

Tocante solucion pa Dump, den e proximo dos siman gobierno lo anuncia ki decision lo tuma den e caso aki, e intencion lo ta pa stop e actividadnan Parkietenbos den un 90% , pero ta depende di e acuerdonan cu lo por logra den e negociacion cu ta tumando luga aworaki, segun Sr. Otmar Oduber, Minister di Infrastructura.

