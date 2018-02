Den e proximo 4 añanan lo tin mehoracion di nos infrastructura

Pa mas di 16 aña tin critica ariba e calidad di caminda, barionan a crece y cu tin caminda di santo, pa cual Sr. Otmar Oduber ta splica kico ta bay pasa cu e situacion pa diferente bario.

Watty Vos Blvd no tabata un prioridad na e momentonan aki, y pa no perhudica pais Aruba y su interes, no a stop cu e proyecto aki. Pero un di e 4 speerpuntennan den e Roadmap di Infrastructura, niun ta dirigi ariba proyectonan miyonario dirigi ariba eleva calidad di bida di hende. Un di e 4 nan ey, manera vivienda y ROP, mescos cu e aspecto, e parti di caminda di Aruba, ta un prioridad.

Den parlamento a presenta kico ta e plannan y pa e proximo 4 añanan, cu 50% di e problematica por wordo atende cun’e den e proximo 4 añanna. Esaki lo mester haya aprobacion di Parlamento, pa loke ta trata presupuesto. Unabes cu logra lo por bay den e direccion unda lo mehora e cayanan cu falta mantencion y un hala di cayanan cu mester wordo renoba, pero tambe tin un hala di cayanan cu ainda mester wordo construi.

E inventarisacion ta loke DOW ta bezig cun’e aworaki, pa enberdad pa e bira un di e 4 pilarnan principal di inversionnan di infrastructura cu lo tuma luga den e proximo 4 añanan, segun e minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber.

