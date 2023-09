Departamento di Impuesto ta un departamento di gobierno cu tin e tarea pa garantisa entrada di impuesto y pa facilita e contribuyente pa por cumpli cu su debernan fiscal. E ta un tarea cu un responsabilidad grandi no solamente pa e presupuesto di Pais Aruba sino tambe pa e presupuestonan di otro instancianan di gobierno manera ATA, TPEF, AZV, SVB, DIMAS y DIP. Prome cu por cobra cualkier tipo di impuesto, ta importante pa identifica y registra e persona y/of empresa concerni cu ta genera entrada riba cual lo mester paga impuesto. Esaki ta forma parti di trabaonan rutinario di Departamento di Impuesto. Den e prome mita di aña 2023 e departamento a registra un total di 3.495 contribuyente nobo.

Departamento di registracion

Departamento di Impuesto tin su departamento di registracion cu ta atende cu registracion di persona y empresa. Continuamente e departamento aki ta percura pa optimalisa e registro pa esaki keda actual.

E proceso di registracion di un contribuyente nobo pa cualkier tipo di impuesto ta un di e tareanan di e departamento cu ta parce facil, pero ta algo cu ta rekeri un bon control di e informacion ricibi. E departamento ta controla e documentonan y e pruebanan di identificacion prome cu hinca e datonan den e sistema digital. Pa por verifica e datonan Departamento di Impuesto ta haya bon cooperacion di fuentenan externo tambe manera Censo, Camara di Comercio, DOW, DIP, Kadaster, DIMAS, SVB y ATA.

Aki ta sigui un bista di e cantidad di contribuyente nobo registra den e prome mita di aña 2023

E cifranan aki ta demostra e esfuersonan constante cu Departamento di Impuesto ta haci riba tereno di compliance pa cu diferente tipo di impuesto.

Hopi informacion ta drenta

Tur dia ta drenta hopi informacion pa registracion nobo. Mayoria bes ta ricibi esaki for di un persona of empresa mes, pero tin otro fuentenan tambe cu ta duna informacion. Por sosode cu ta ricibi informacion anonimo riba un persona of empresa cu ta ricibi entrada den forma clandestino, esta cu e no ta pagando impuesto.

Pa e grupo aki ta start prome cu un investigacion cu ayudo di otro departamentonan (por ehempel FIOT) pa asina finalmente registra tambe esnan cu no ta cumpliendo cu impuesto.

Unabes cu registra un persona y/of empresa, e ta bira responsabel y mester atende cu su debernan di impuesto. E tin e obligacion pa haci declaracion di impuesto y haci e pagonan concerni na tempo. Di e forma aki e persona of empresa tambe ta cuminsa contribui cu caha di gobierno y bienestar di nos pais.