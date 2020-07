Den e guera politico di Marisol y Andin e prome victimanan ta e piscadornan

Den tur e turbulencia politico cu nos pais ta bibando actualmente, ta bon pa nos para keto un rato y tuma den consideracion e dolor di esnan cu mas ta wordo perhudica actualmente. Y nos no ta papiando di esnan cu por a perde un of otro posicion of beneficio politico, pero nos ta referi na e homber chikito cu tin di busca manera pa sobrevivi den e coronacrisis aki cu mundo completo ta sufriendo.

Si nos analisa e turbulencia politico cu ta tumando lugar na Cocolishi, unda cu tin un declaracion di guera frontal entre Ministernan Marisol Lopez-Tromp y Andin Bikker, e ta hopi obvio cu nan colega Chris Romero a hay’e involucra sin tin arte ni parte den nan problema interno di partido POR. Y kico esaki ta nifica pa e piscadornan? E guera politico aki ta perhudicando e piscadornan cu aworaki mester depende exclusivamente di nan ofishi pa por pone pan riba nan mesa.

E guera entre Andin Bikker (POR, ex PDR) y Marisol Lopez-Tromp (ex POR, ex AVP, ex MEP y ex PPA) ta perhudicando Chris Romero (MEP) su lucha pa duna e piscadornan espacio pa traha nan placa y cria nan famia den e tempo di crisis aki.

Ta parce cu Ministernan Bikker y Lopez-Tromp nan prioridad no ta pa pone e ser humano central, pero mas tanto pa pone nan problemanan personal y profesional prome cu e necesidad di esnan cu mas mester di un ayudo aworaki. Y cu un cantidad di excuse y palabra grandi, cu hopi di e piscadornan no ta y no ta worry pa compronde, Minister Lopez-Tromp ta defende su falta di coperacion pa cu e piscadornan fuertemente, lubidando cu ta ser humano tin ta sufriendo e consecuencianan di su guera politico cu su ex Partido cu a dun’e e oportunidad pa subi bek como Minister.

Kico lo pasa awor den e scena politico di Aruba, ta algo cu ta dificil pa pronostica. Pero e realidad tristo ta cu e homber chikito ta sclamando pa ayudo y ta dunando nan oido sordo pasobra nan no ta di beneficio politico actualmente.

