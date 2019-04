Den e Aruba Health Fair lo focus ariba e parti di prevencion

Dia 8 di juni proximo, e Aruba Health Fair lo ta un combinacion di workshop y tambe un mainstage. E intencion ta pa cubri topiconan cu na e momentonan ta punto di enfoke, den diferente forma. Lo pone un poco focus ariba e parti di prevencion. Manera tur hende sa, cu AZV ta focus mas ariba e parti curativo, pero entre tanto a cuminsa ripara cu un di e maneranan pa stimula of controla su gastonan, y sigur como pashent, como asegurado yuda e pashent biba un miho bida

Sra. Meredith Curie a splica cu ariba e dia aki lo tin oportunidad pa un discusion di panel, y cualkier pregunta, unda na un forma interactivo, lo kier duna e contenido.

Ariba e mainstage, e lo ta un plataforma unda cu lo kier duna informacion, inicialmente di AZV. Lo papia ariba ‘aanspraak’. Di kico e ta, kico nan ta haci. COn cierto cosnan ta regla. Tambe kier splica un poco ariba e procesonan.

Lo focus tambe ariba topiconan cu no ta para keto cun’e. Pero tambe kico ta wak den e demografia, edad di e persona, estado di salud, kico e kiermen pa nos cuido medico y como persona, mirando cu un y tur ta contribui na AZV. Kico tin p’abo den e sector medico y con abo por contribui un poco pa yuda AZV e sector medico.

Tambe lo papia un poco ariba cuido en general, kico tin, con e ta organisa, kico ta plannan pa futuro. Lo pone enfasis un poco focus ariba e prome liña, cu ta tur locual ta specialista ni tampoco hospital. Pa splica e importancia di kico tin, kico ta e caminda cu e pashent tin cu cana y pakico e ta importante, y pakico kier keda eynan, y no wordo referi na un hospital of specialista.

E otro parti tambe ta e Cuido di nos grandinan, dus lo splica kico ta na caminda, pakico ta importante pa e ta regula pa AZV.

Por ultimo, Sra. Curie a splica cu lo pone un poco focus ariba e parti di prevencion. Manera tur hende sa, cu AZV ta focus mas ariba e parti curativo, pero entre tanto a cuminsa ripara cu un di e maneranan pa stimula of controla su gastonan, y sigur como pashent, como asegurado yuda e pashent biba un miho bida, duna informacion y splica kico tur tin available den e parti preventivo.

