Durante un bishita importante na Colombia, Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority (A.T.A.), a comparti un bista profundo riba e crecemento historico di Aruba den e mercado di Latino America. E bishita actual di A.T.A. na Colombia, a conta cu un presencia special di Minister di Turismo di Aruba, mr. Wendrick Cicilia.

E delegacion a cuminsa nan agenda cu un reunion na e oficina di A.T.A. na Bogota, cu ta representa henter e region di Latino America. E CEO di A.T.A. a subraya e balor di e tipo di biahenan aki, ya cu nan ta permiti un comprension mas profundo di e oportunidad- y retonan di e mercado, cu ta sumamente importante pa e mandatario encarga tambe compronde.

Crecemento conduciendo na diversificacion impresionante y metanan pa futuro

Ronella Croes a destaca cu e region di Latino America ta pasando den un momento historico pa Aruba. E ta premira cu e aña aki lo surpasa 200,000 bishitante for di e region, excluyendo Venezuela, cu den pasado tabata e di dos mercado mas grandi di Aruba.

* E crecemento di bishitantenan a cera na 38% aña pasa.

* Pa e aña aki, nan ta premira un crecemento di 15%.

* E meta pa otro aña ta un crecemento di 9%.

Ronella Croes a compara e cifra aki cu e 7% di quota di mercado cu Latino America tabatin 10 aña pasa, ora e oficina di A.T.A. a move for di Venezuela pa Bogota. Aworaki, sin e presencia di Venezuela, e quota di mercado di Latino America pa Aruba ta na 14%, cu un proyeccion pa alcansa 15% of 16% otro aña.

Relacionnan fuerte y confiansa di aerolineanan

E exito no ta un coincidencia, Ronella Croes a enfatisa. E ta e resultado di un strategia di diversificacion y e importancia di relacionnan personal, specialmente den e cultura Latino. Un evento cu a ricibi mas cu 100 persona, incluyendo socionan clave den aerolinea, prensa, y industria di biahe, a sirbi como prueba di e confiansa den Aruba.

Ronellla Croes a menciona con aerolineanan manera Avianca, Copa, Latam, Gol y Wingo ta expresa e deseo di sigui aumenta nan capacidad y frecuencia di vuelo pa Aruba, demostrando un “negoshi hopi atractivo” cu ta beneficia tanto e bishitante como e residente di Aruba.

E CEO a conclui bisando cu e vision ta pa diversifica mercadonan cu e biaheronan di alto balor. Mientras cu Merca ta keda e mercado primario, ta crece otro mercadonan di alto balor manera Argentina, Brazil y Chile y ta asina crece e “market share” di esakinan laga Merca stabil.