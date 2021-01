Den December 2020: Recuperacion di 36% di e cantidad di  pasahero cu a sali for di Aruba

Na December 38,242 Revenue Generating Passengers (RGPs / Pasaheronan cu ta genera entrada) a biaha for di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA Airport) pa diferente destinacion. Esaki ta 22% mas cu November 2020. Na December 29,019 pasahero a biaha pa Merca, 420 pa Canada, 3,825 pasahero pa Europa, 1,471 pasahero pa Antiyas Hulandes y un total di 3,507 a sali pa Latino America, incluyendo un buelo huminatorio pa Venezuela cu 101 pasahero. E cifranan pa December 2020 ta 37% menos di loke a premira pa e luna aki y compara cu 2019 AUA Airport a recupera 36% compara cu e mesun luna na 2019.

Un averahe di load factor (LF) pa salida (cantidad di asientonan ocupa abordo di un avion na momento di sali for di AUA Airport) di 40% (excluyendo de-densificashon di e avion) pa e mercado Mericano a ser raporta entre December 1 te cu December 31, 2020, mientras e LF pa e mercado Europeo tabata na 45%.

Durante December, AUA Airport a procesa un averahe di 21 buelo pa dia, compara cu 37 buelo durante di e mesun luna aña pasa.

Pa 2020 un total di 430,496 RGPs a wordo procesa na AUA Airport cual ta significa un recuperashon di 34% di e trafico cu a sali cu a wordo procesa na 2019. Pa 2021, basa riba e ultimo indicashonnan cu AUA Airport tin di su stakeholdersnan manera e aerolineanan, AUA Airport ta premira to lo procesa approximadamente 582,000 pasahero saliendo cu lo nifica un recuperashon di 46% di a trafico cu a wordo genera na 2019.

“Nos ta sigui recupera trafico poco poco den e lunana aki di winter cu ta esun mas druk normalmente pa AUA Airport. Nos to spera di por sigui recupera trafico aero di e manera aki den 2021 tambe. E load factors ainda falta pa mehora aun mas y nos ta sigui spera cu e buelonan indica door di e aerolineanan partner lo continua manera ta plania pa e resto di winter season pa 2021,” asina Joost Meijs, CEO Aruba Airport Authority N.V. a bisa.

