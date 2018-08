Den cuadro di Watty Vos Blv caminda cera entre Fermin’s Bar y rotonde Tanki Flip

DOW tin diferente proyectonan tumando luga y tur esaki ta den cuadro di e Watty Vos Blvd. Esaki ta core for di Airport bay direccion Sun Plaza, pasando San Barbola, Seroe Patrishi, Tanki Leendert, ponton, Bushiri bay crusada Sun Plaza, low rise hotel, Riu Antillas. Y di Sun Plaza bayendo Superfood y Rotonde Santa Helena, bin direccion Lus trafico di Noord. Director di DOW, Ing. Marlon Croes ta elabora mas ariba e proyecto aki y kico esaki ta nifica pa e automobilistanan.

Durante di vakantie DOW a anticipa, net prome cu scol a cera esun di Tanki Leendert. A cera e crusada pa recap e caminda for di crusada di noord bin te crusada di Hyatt. Durante vakantie a haci full e pida di lus di trafico, bin Fermins Bar y e trabao a tuma luga den dos siman. Trabaonan tabata consisti di kita asfalt y pone nobo. Y durante di milling di e asfalt nan ta haci inspeccionnan necesario ariba con hundo e scheurnan ariba caminda, si e ta afecta e fundeshi si of no. Si e ta afecta e fundeshi esey kiermen cu trabaonan mas grndi mester tuma luga, pa drecha of coregi esaki.

Awo a toca turno pa coy e parti di Fermin’s Bar pa rotonde di Tanki Flip. E trabaonan a cuminsa diabierna cu e topografia. Ta pone tur e midinan ariba e caretera y pa despues cuminsa mill for di Fermin’s Bar direccion rotonde di Tanki Flip, kita 3 cm. Den e proceso ey lo mester mitiga tur e riesgonan necesario pa e comunidad di Aruba, pa e negoshi y habitantenann di e area. Di dos ta pa mitiga e parti di e contratista cu ta ehecutando e contract, cu ta ehecuta e trabao na tempo y garantisa e calidad di trabao.

Lo informa comunidad con esaki lo sosode. Por haci proyecto bunita, pero sii no informa comunidad, lo haya critica. A traha un ruta di desvio, te na Caya Musica, na Bubali despues pa Playa, tambe a drecha dos caminda di santo, patras di De Schakel, y tambe e ex veld di Bubali. E proyecto ta sosode bou di riesgo di e contratista.

Minister Otmar Oduber a mustra su preocupacion pa cu e cierrenann. A studia tur e opcionnan con e trabaonan por tuma luga. E trabaonan ta tuma luga den dia, y esey ta pa mantene e calidad di trabaonan. E contratista ta esun cu lo keda mantene e camindanan pa e proximo 20 aña.

Si laga e caminda manera cu e ta aworaki, si drecha e fietspad of voetpad manera cu e ta, e lo bay mester di wordo drecha atrobe aki 4 pa 5 aña. E ora e problemanan cu e contratista den proximo 20 aña lo ta menos.

Ta buscando fondonan alternativo, buscando contractnan cu contratistanan local, pa na un manera constructivo traha cu otro pa e proximo añanan.

E contratista ora ta mill un lane so, ta tolera cu e trafico ta core e otro banda. Trafico cu no ta residente, of ta bishita e negoshinan, pasa e rutanan alternativo y coopera pa asina e negoshinan den e area aki no bay atras, segun Ing. Marlon Croes, director di DOW.

