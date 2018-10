Den Cuadro di Transparencia: Raiz ta Habri e Carta Riba Mesa :

Solicitud pa Reunion: Paradise Beach Villas

Apreciabel Sra. Roraima,

Vacation Ownership na Aruba ta hunga un rol importante cu casi 40% di nos inventario total di unidad di hotel cu ta unidad di timeshare. Danki na e inventario aki, parti di e 16-timeshare resortnan riba e isla, nos por presumi cu un ocupacion consistentemente halto y actividad economico henter aña, cual ta e envidia di hopi di nos competidornan den Caribe.

Como presidente di Aruba Timeshare Association (ATSA), un di mi debernan ta pa establece un liñ dai comunicacion directo entre e industria y e gobierno di Aruba. E directornan di Paradise Beach Villas, (No Ursell Arends) y (No Ursell Arends) a informa mi cu nan lo kier reuni cu su Excelencia sr. Otmar Oduber pa discuti e expansion di e resort.

Di parti di Paradise Beach Villas, mi ta respetuosamente solicita un reunion cu su Excelencia sr. Oduber pa e directornan por discuti nan proyecto den marcha. Mi a tuma e libertad pa copy (No Ursell Arends) y (No Ursell Arends) den e email aki pa asina bo por tuma contacto cu nan directamente.

Wardando riba bo contesta lihe y positivo, mi ta permanece,

Respetuosamente,

Ursell M. Arends

Operation Manager

La Quinta

Como presidente di ATSA, sr. Ursell Arends a haci su trabou cu ta su deber, den e caso aki como comunicador entre nos Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente, sr. Otmar Oduber y e dos directornan di Paradise Beach Villas pa un reunion cu e mes no lo presencia, ya cu e reunion aki ta entre Minister Otmar Oduber y e dos directornan di Paradise Beach Villas.

E unico punto cu movimento Raiz lo agrega na e resolucion aki ta, cu e strategianan di politica anticua solamente lo tin efecto riba e publico cu kier sensacion y un motibo pa demostra nan fanatismo. E pueblo di Aruba cu no ta laga ningun politico benta santo den su wowo, no lo desvia for di e caminda drechi, e caminda stret. Aruba, keda enfoca riba echo y prueba di berdad y keda puntra tur banda di medaya. Nunca guli locual ta wordo pusha den bo boca sin cu bo mira kico exactamente bo ta manda abou.

Raiz kier a probecha e ocasion aki pa gradici henter nos comunidad di Aruba cu ta lagando nan bos resona por medio di nan firma riba e peticion pa un moratorium riba hotel, timeshare y condominio. Danki pa laga politica un banda y scoge pa nos isla prome cu tur cos, sin importa bo color politica ni unda bo a nace.

