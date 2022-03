“Por ultimo, e Ministerio di Integracion manera nos comunidad por weita, ta hayando un poco di resistencia aki aya, pero mi ta determina cu un politica di humanidad y husticia, pa nos percura pa un politica di integracion unda cu nos mester duna realse na e credo cu nos a hereda, cu Arubiano ta nos tur. Si bo a nace na Aruba of no, pero cu bo tin sentimiento pa e pais aki, bo ta formando bo hogar na Aruba, nos mester percura pa un politica di integracion unda e ta duna realse na e trato humano, transparente, sin corupcion, sin trave. Un servicio sin burocracia cu ta bira un estorbo y un dolor di cabes, un sufrimiento pa hopi hende cu mester haya un bon servicio di e diferente departamentonan di gobierno. Mi ta comprometi pa percura pa e comunidad stranhero cu ta haci su bida na Aruba y cu kier traha legalmente na Aruba, cu a drenta Aruba legalmente, nos maneho y politica awor ta pa percura cu si tin necesidad laboral, necesidad di e mercado laboral ta exigi un trahado, nos ta prefera pa tuma hende cu ta aki caba. E por ta ilegal cu a drenta legalmente, semper y cuando tin demanda laboral. E mester pasa e screening di DPL y DIMAS si. Y si un dado momento no tin trahadornan local pa ocupa e trabou ey, nos lo permiti dunador di trabou legalisa e trahador. Esey ta e politica di integracion cu nos ta hibando. Economia informal di Aruba ta grandi. Y esaki ta un dje maneranan pa combati esaki. E momento cu legalisa un persona cu awo ta trahando ‘zwart’, automaticamente e ta cuminsa contribui na caha di Gobierno inmediatamente. E proceso mester ta a base di humanidad, transparencia, husticia y cu un gran sentido di responsabilidad. Nos lo percura pa tambe percura pa niun hende sinti nan mes discrimina, perhudica, acosa, abusa, esclavisa, kizas door di cierto forsanan cu kier haci abuso cu e comunidad stranhero pasobra kizas nan ta den un situacion dificil, precario y di necesidad aki na Aruba. Mi t’ey como Minister encarga cu e comunidad stranhero pa defende boso derechonan tambe cu mes fervor cu mi ta defende e derechonan di e pueblo trahado Arubiano. Y atrobe, Aruba ta nos tur, Aruba mester di nos tur y Aruba nos kier pa e ta pa nos tur. Un cos si, mescos cu Aruba ta brinda nos tur hopi posibilidad, laga nos hunto yuda, cuida y preserva e pida baranca tan precioso aki, cu ta nos hogar pa e ta e hogar di herencia pa e yuinan di generacionnan cu lo bin. Esey ta e compromiso cu mi tin como Minister di Labor, Energia y Integracion drentando e debate di presupuesto 2022 tambe rumbo 2023 cu ta bay ta añanan

di gran desafio positivo pero nos ta comprometi na percura di haci Aruba e hogar precioso pa beneficio di un y tur cu ta biba riba Aruba.

