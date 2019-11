Den cuadro di dia internacional di mucha videoclip di shon polis mi amigo

Den cuadro di dia internacional di mucha cu ta riba e fecha di 20 november 2019. Cuerpo Policial Aruba a planea pa e luna completo di november ta dedica na nos muchanan. For di comienso te na final di november KPA a ocupa su mes cu diferente charlanan di concientisacion y tambe diferente presentacion na scolnan , di esnan di edad chikito te cu ne teeners.

Pa finalisa henter e temporada aki , KPA tin e grato placer pa anuncia cu lo finalisa esaki cu un videoclip canta dor di un hoben. “Shon Polis mi amigo” a nace for di aña pasa y e aña aki ela wordo concretisa. Canta dor di e hoben Jurion Martinez cu a dedica e cancion specialmente pa nos polisnan. Cu aprobacion di su mayornan KPA mes a percura pa realisa esaki. Mirando cu Jurion na edad hoben tin un aprecio grandi pa KPA , nos a dicidi cu e ta bai bira e Altocomisario pa 1 dia. Jurion cu tur su amigonan ta bira e agentenan di mas importante di Aruba. Un videoclip na unda cu ta mustra e combinacion di nos polisnan conhuntamente cu nos hobenan. E idea di esaki ta pa ilustra cu nan ta nos futuro pero cu nos ta keda nan amigo polis den tur momento.

For di rango di mas abou te cu esun di mas halto y nos departamento di administracion a participa pa asina hunto como famia nos dedica e dia aki pa nos muchanan. “Shon polis mi amigo” lo wordo lansa dia 20 november 2019 ariba nos paginanan oficial di KPA y den tur nos medionan di communicacion.

Nos ta gradici tur persona cu di un manera of otro a yuda pa realisa un bunita proyecto pa nos muchanan. Corda bon , nos ta keda bo amigo POLIS..

Comments

comments