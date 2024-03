Diabierna siman pasa, Camacuri Bikers Club a celebra nan di 27 aña di existencia. Durante e siman aki, den cuadro cu e celebracion aki, nan a prepara un programa extenso di actividad, cu invitado fo’i Corsou, Boneiro y e aña aki tambe di Surnam, kendenan a opta pa huur bike mirando cu nan a haya problema cu transporte, segun presidente di Camacuri, Buchi Camacuri .



Diaranson ultimo nan ricibi container cu e brommernan di Corsou y Boneiro. Sigui pa nan actividad di diahuebs, unda cu nan a tene nan inscripcion. Despues di basta aña nan a hisa prijs di nan inscripcion, caminda cu e participantenan a haya nan tas, T-shirt, pin, ticket pa co’i bebe, ticket pa desayuno y lunch.

Awe nan lo cuminsa cu nan coremento. Nan ta sali fo’i Linear Park. Lo yama e dia aki Brotherhood Support, esaki ta debi cu tin algun miembro door di candela a perde nan pertenencia. Door di esey a dicidi di core un ora y cab’e na Sport Boys na Santa Cruz, caminda cu Club Shoco lo tene nan evento. Aki ta caminda cu Camacuri ta brinda nan sosten pa nan cuminsa bek fo’i 0.

Diasabra 16, nan lo tin un ride cu lo sali fo’i Hooters pa un ora y caba na Drive Inn, caminda cu eynan ta invita Aruba completo, caminda lo bay tin Tsunami, Roots Rhytm. Nan lo ta encarga cu e entretenimento. Fuera di esey nan lo tin algun wega cu Harley manera custumber. Ta pidi e comunidad coopera ya cu e lo ta pa un bon causa. Na final lo recauda fondo pa un instancia y tambe un miembro cu tin mester di ayudo urgente. E evento aki lo start sali pa 8’or di anochi despues di e ride y lo dura te mas of menos 12’or y mey pa 1’or di marduga.

Buchi a comenta cu tur aña, riba dia 17, ta pidi pa haya un dia na Palo Marga. Den pasado minister a yega di yam’e, KPA a yega di yam’e y hala su atencion cu si tin molester riba caya y draaimento, nan tin hopi chens cu lo trek in e vergunning y no ta haye mas. Buchi a hay’e ta papia cu tur grupo local y internacional. Pakico Palo Marga, pasobra e ora lo pone un dia, manera den e caso aki 17 cu ta diadomingo, por haci tur cos. Esey ta pa evita cu lo haci baina riba caminda y hala atencion di e organisacion y tur hende ta safe eyriba. Ta huur e pista cu tur cos. A pidi pa varios aña, pero parce cu mester di un padrino of conexion pa por haci esaki.

Buchi Camacuri a haci varios peticion. Sinembargo aña pasa nan a logra haya e pista cu banchi cu por a laga hende drenta eyden, cu cooperacion di D22, unda cu nan a hacie di manera cu no tabatin nada cu a sosode riba caminda.

E biaha aki cu a purba, no a haya nada ni contesta. Despues tin di compronde cu mester manda un e-mail pero no a haya contesta. Pero el a haya un mensahe caminda cu tabatin cierto comunicacion. No a haya ningun yamada y aki un biaha mas e ta puntra pakico. O sea tin Minister of Lotto mester instala un comision serio pa maneha esaki. Loke ta pidi ta un dia pa Camacuri pa nan evita cos riba caya. Si e biaha aki organisa un careda riba 18 di maart, eynan Buchi ta laga pa Aruba mes husga cu ta duna privilegio na otro.

E cos aki no ta bon, segun Buchi. Ta cierto hende so por haya derecho riba e pista, segun el a indica. E cos aki mester caba. Esaki sinembargo no ta molestia Camacuri. Nan lo tin un ride den Sunset topando na Eagle Beach, sali dal un buelta y cab’e na Chubato Beer, cual lo entretene e coredonan. Lo bay tin Groove Masters cu lo tin e show den su man.

Riba dia 18 di maart, durante Dia di Himno y Bandera, e evento ta cuminsa cu un desayuno, cu lo tuma luga na Balashi Beer Garden, como patrocinado grandi di Camacuri. Esaki lo cuminsa di 9’or y mey pa 11’or,. Pa 11’or y mey ta cuminsa cu e ride dal un buelta, cu stop y wega. Despues ta sigui core y bin para na Centro di Bario Dakota, unda cu e coredonan lo haya nan lunch den careda di 1’or of 1’or y mey. Aki tambe lo tin wega y e coremento lo sigui y cab’e na Balashi Beer Garden cu un fiesta pa tur hende keda contento y satisfecho.

Aki D’Licious lo bay toca na final, unda cu lo cera e programa di evento den grandi un biaha mas.