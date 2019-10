Den conexion cu 1 di October; Dia Internacional di Nos Grandinan nos kier a enfatisa luna di October riba nos Grandinan

Seccion Cuido di Nos Grandinan (Dienst Ouderenzorg) na Directie Volksgezondheid kier a informa nos comunidad un poco mas tocante e populacion cu ta envehece. Y alaves gradicinan pa nan aporte den nos comunidad. Na aña 1960, 3.1 % di e populacion di Aruba tawata tin e edad di 65 aña of mas bieu. Na aña 2010 e pocentahe aki a bira tres biaha mas hopi y a subi pa 10.4%. Na 2030, 19.9% di e populacion di Aruba ta premira di tin 65 aña di edad of mas. Un cresemento mas grandi lo wordo mira den e persona nan di edad mas halto ainda, cu otro palabra, e populacion di 80 aña di edad of mas. E porcentahe di persona cu edad di 60 aña of mas a crese di 7% na aña 2000 pa 17.9 % na aña 2014. Durante e periodo aki, e grupo di edad bao di 14 aña a baha di 23.1% pa 19.2%. Den Caribe y cu Caribe nos ta referi na Anguilla, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curaçao, Dominica; Grenada,

Guadeloupe, Guyana, Jamaica, Martinique, Montserrat, St. Kitts y Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent y the Grenadines, Sint Maarten, Suriname, Trinidad y Tobago, Turks y Caicos Islands, United States Virgin Islands. E populacion di e Caribe, mesos cu e resto di mundo, ta enveheciendo. E ‘sociedad joven’ di

pasado ta creando caminda pa comunidadnan unda nos grandinan ta forma e grupo mas grandi den e populacion su totalidad. Den Caribe, e cantidad di personanan bao di 15 aña a conose un cumbre den e añanan 1970 y ta conociendo un caida stabil desde e tempo ey. E cantidad di personanan den edad laboral (15-59) lo ta na su top den e prome añanan di 2020, prome cu e conose un caida. Mientras cu e cantidad di personanan di edad di 60 of mas ta proyecta pa crese pa gran parti di e resto di siglo. Den cambio di e milenio, personanan bao di 15 aña di edad lo ta consisti di 30% di e populacion; persona cu edad laboral lo consisti di 60% di e populacion; y nos grandinan lo consisti di solamente 10% di e populacion. Pa 2050, e cifranan corespondiente lo ta 18% (15 aña of aboa), 56% (edad laboral) y 26% (pa nos grandinan). E populacion cu ta envehecendo ta un producto directo di loke nos ta yama un transito demografico, esaki ta e transito di un sociedad cu fertilidad halto/mortalida halto di pasado pa un sociedad cu fertilidad abao/mortalidad abao den e mundo moderno.

