Den comision central tres fraccion a trece nan punto y a manda un carta pa Gobernador

Diahuebs atardi presidente di Parlamento Sr Ady Thijsen y algun parlamentario di partido MEP a sali pafo na Parlamento y e presidente ahiba su palabra despues di un reunion central di comision cu a tuma luga. E punto di agenda di e comision central esaki ta despues di un carta cu a keda ricibi for di Gobernador pa loke ta trata e retiro di Minister di Infrastructura, Medio Ambiente, Drs Marisol Lopez Tromp y den esaki a pidi a con staten ta wak esaki debi cu staatsregeling ta bisa esaki articulo 2.2.

#BreakingNews Comision Central a vota pa retiro di minister Marisol Lopez-Tromp Posted by MasNoticia.com on Thursday, October 22, 2020

Presidente di Parlamento a yama e comision central presente tabata Fraccion di MEP, RED, POR y fraccion di AVP no tabata presente y e parlamentario Independiente no tabata presente y asina a trata e punto di agenda y tur tres fraccion a duna di conoce cu nan ta bay di acuerdo e LB y no tin bezwaar di e peticion di gobernador pa cu e retiro y e fraccionnan a tuma un decision y e carta a bay pa Gobernador y Gobernador ta bay tuma su decision. E puntonan ta cu den Minister Raad no tin confiansa mas cu e Minister di infrastructura Drs Marisol Lopez Tromp y cu el a bira un situacion cu no por traha cune mas y ministernan a manda pidi Gobernador y asina e proceso a cana.

