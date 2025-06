Parlamentario Dennerich Kelly di fraccion AVP a trece dilanti e importancia di drecha e balansa den nos sistema di salud, mirando cu segun Kelly, e enfoke mayoria bes e tratamento ta curativo, mientras tin profesional capacita pa brinda servicio den e aspecto preventivo cu no ta wordo cubri dor di AZV. E ta importante pa Kelly, pa e pashent haya e sosten necesario y esaki a largo plaso lo por ta mas efectivo pa caha di AZV.

“Tur gobernacion ta papia riba salud y tur programa ta enfoca riba e diagnostico y su tratamento, sinembargo, durante e gobernacion aki mi ta bay pone enfasis riba e profesional di cuido,” asina Kelly a remarca.

Un tema prioritario, segun Kelly, ta obesidad; un cuestion cu ta sigui presenta su mes como reto grandi rond mundo pero tambe na Aruba. “Gobiernonan anterior a cera diferente convenio, pero nos no por keda sinta man crusa cu consehonan ariba papel so. A bira tempo cu parlamento ta tuma accion,” el a agrega.

Kelly ta referi na diferente elemento den e programa di gobernacion di Gabinete AVP–FUTURO, caminda capitulonan ta trata cu salud publico, estilo di bida, hoben y muchanan y tambe movecion. Varios ta e iniciativa manera ampliamento di Linear Park y su mantencion, cuminda saludabel y varios cos mas. Ademas Kelly a elabora riba diferente rapportnan, por ehempel esun STEPS y esun di Scolnan Saludabel Aruba, di cual tin recomendacion buta riba papel, pero cu mester concretisa nan awor den accion.

Parlamentario Kelly ta insisti cu mester cambia e atencion for di maneho curativo (manera AZV ta haci generalmente) pa un sistema mas preventivo y integral, cu atencion special pa un pakete completo cu por inclui cosnan manera consulta cu dietista.

“Mi a tene reunion cu dietistanan, y como cu mi mes ta sali for di mundo di enfermeria, mi por duna testimonio cu nos tin falta di esey como sosten, vooral pa POH y dokternan di cas. Esaki lo permiti un sistema caminda por haya orientacion y guia eficaz riba nutricion,” el a splica.

Ta bon conoci cu varios malesa cronico y cu actualmente ta representa un gasto halto den e presupuesto anual di AZV tin nan raiz den obesidad. Ta papia di, entre otro, malesa di curason, di sucu, di alzheimer, lomba, etc. Si ataca e problema for di su raiz y trata e obesidad, ta evita di yega na consecuencianan mas costoso pa e aparato di cuido medico.

El a sigui pa bisa cu den su rol como parlamentario, lo sigui busca dialogo cu dietistanan y demas profesionalnan den cuido, pa promove adaptacion di e ley di AZV pa inclui e tipo di cobertura aki. “Nos tin profesional capacita riba e isla cu por yuda eleva e calidad di bida, basta cu nos duna nan e herment y sosten cu nan mester.”