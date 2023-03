Hues di Corte di Husticia a declara un hoben sospecha di a hinca un otro hoben cu cuchiu liber. Mientras cu Fiscal a exigi 3 aña di prison pa J.M.H., Hues no ta haya proba cu J.M.H.(18) riba 21 Augustus 2022 a purba di asesina I.M.D.(17).

MAS NOTICIA por a compronde cu for di tratamento di e caso penal Fiscal ta haya J.M.H. culpabel di a hinca e hoben I.M.D. cu cuchiu. Hues ta haya cu for di video di seguridad no por mira cu ta J.M.H. a hinca y a declar’e liber di e acusacion di intento di asesinato. Na final no a sali na cla kende realmente a hinca I.M.D.

Durante tratamento di e caso luna pasa 24 di Februari 2023, J.M.H. a para riba cu e no a hinca I.M.D. El a bisa cu por mira e video con e tabata dal I.M.D. mokete. Segun J.M.H., ta su amigo Benjamin ta esun cu a hinca. Di otro banda, Benjamin ta nenga retundamente di a hinca. Henter e problema aki ta relaciona cu J.M.H. tabatin relacion promer cu e dama R. Despues, R. a drenta relacion cu I.M.D. y e amigonan di I.M.D. tabata blo molestia J.M.H.

FISCAL

Fiscal, dia 24 Februari 2023, a bisa Hues cu un caso lamentable sosode. Un hoben a haya 4 hinca. Danki Dios el a haya atencion medico di biaha cu a evita cu el a fayece. Fiscal a mustra cu a haya video di seguridad y a papia cu testigonan. E victima I.M.D. na hospital a bisa cu 4 homber a atak’e y J.M.H. a dal’e promer. Un otro a dal’e un skop y ora el a cay riba suela e otronan a atak’e. E momento ey I.M.D. tabata hunto cu e chick R. E dama R. a bisa cu J.M.H. a hinca I.M.D. 4 biaha cu un cuchiu grandi. E ta bisa cu e ta sigur cu ta J.M.H. Despues el a declara cu e no a mira J.M.H. hinca pero cu el a mira J.M.H. cu un cuchiu den su man. Fiscal a bisa cu R. ora el a mira cu I.M.D. a wordo hinca, el a core bay den e club pa busca ayudo. E amigo di I.M.D., Benjamin ta nenga rotundamente di a hinca. El a bisa cu e no tabatin cuchiu. Fiscal a bisa cu e testigo scucha den Corte ta bisa cu ta Benjamin a hinca pero promer biaha cu el a wordo scucha el a bisa cu ta J.M.H. a hinca. Fiscal a bisa cu e no ta kere declaracion di e testigo. Fiscal a exigi 3 aña di prison pa J.M.H. di cual 6 luna ta condicional. Como condicion el a exigi pa J.M.H. durante e 2 aña di prueba cay bou guia di Reclasering.

SENTENCIA

Hues a bisa cu e ta haya cu 21 Augustus 2022, den oranan di marduga I.M.D.(17), a wordo ataca pa un grupo di homber y J.M.H., kende e tempo ey tabatin 17 aña.

Hues a bisa cu na dado momento I.M.D. a cay y J.M.H. y Benjamin a dal’e y tambe tin hinca di cuchiu. Hues a mustra cu I.M.D. a keda interna den hospital di 21 Augustus 2022 te 5 September 2022.

NO CULPABEL DI HINCA

Hues a mustra cu Fiscal ta haya J.M.H. culpable di intento asesinato, door di a hinca I.M.D. diferente biaha cu un cuchiu. Hues ta haya cu via imagennan di video ta mira con I.M.D. ta cay riba suela y cu J.M.H. y Benjamin ta atak’e.

Hues a bisa cu J.M.H. a haci 4 movecion cu man den 2 seconde. Benjamin tambe a haci movecionnan. Na opinion di Hues, no tin prueba legal convicente cu J.M.H. a hinca I.M.D. Hues a bisa cu ariba e video di seguridad no ta mira cu J.M.H. tabatin arma. Hues a sigui bisa cu no por prueba tampoco cu e amigo Benjamin lo tabatin cuchiu.

Hues a declara J.M.C. liber di intento asesinato y maltrato severo. El a bisa cu Corte ta haya J.M.H. ta culpable di violencia publico cu consecuencia cu I.M.D. a sufri heridanan serio.

Hues a mustra cu a ataca I.M.D. sin motibo y a tacha su personalidad. E caso di hincamento aki a causa sentido di inseguridad den comunidad.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu J.M.H. tabatin 17 aña. Hues a condena J.M.H. na castigo hubenil di 9 luna di prison, di cual 3 luna ta condicional. Esaki cu 2 aña di prueba, kitando e tempo cu e tabata sera. Hues a pone como condicion special cu J.M.H. ta cay bou guia di Reclasering. For di e caso aki no por a saca afor kende realmente ta esun cu a hinca I.M.D.