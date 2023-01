Parlamentario Arthur Dowers di fraccion di AVP, ta mustra cu ta incomprendibel cu Minister di Salud, esta Dangui Oduber, ta esun cu a bin dilanti y duna informacion riba e caso di vacuna gate, caminda miles di documento falsifica cu test positivo, a ser bendi pa hopi placa.

“Un bes mas mi persona ta haya cu Ministerio Publico a faya pa motibo cu no por ta posibel cu ora un hende a comete crimen, riba cual tabatin investigacion, c’un Minister di Salubridad Publico ta sali bin dilanti y duna informacion.

Mi no tabata sa y mayoria di hende den comunidad tampoco tabata na altura cu Minister Dangui Oduber a bira vocero di Ministerio Publico, ya cu ta OM ta esun responsabel pa investigacion wordo haci, OM ta esun cu tin autoridad legal pa haci esaki y cu nan ta e unico tambe tin e ‘discretionaire bevoegdheid’ pa haci y deshaci segun ley a duna nan.

Pues nan tin e ‘oportuniteits beginsel’ pa nan por persigui pero si nan dicidi cu nan ta bay persigui hende of no persigui, e ora Ministerio Publico tin cu splica ya cu e tin su splica comunidad di con no ta persigui un grupo di 20 hende anto e otronan cu ta un grupo grandi, por get away cu esaki y ta algo cu ami y hopi hende no ta compronde e maneho di Ministerio Publico.

E asunto di vacuna gate ta algo politicamente hopi gevoelig pero na mes momento e ta algo hopi grave tambe pa e falta di seriedad cu tabatin den e asunto aki caminda bida di hopi hende tabata wordo menasa pa hendenan cu tin un documento di a test positivo pero en realidad no ta sigur cu e no tabatin covid.

Mester corda cu den e caso aki ta trata di cosnan di bida y morto y sigur tin cu corda cu gobierno a cera henter e pais, forsa hende pa keda den cas den oranan di anochi, maltrata y multa hendenan inocente pa motibo cu nan no por a Sali ni dilanti porta di nan cas.

Awor cu tin un grupo di hende kendenan a viola un di e cosnan mas fundamental y sagrado cu ta reglanan di salubridad publico den e pais aki, ya cu na momento cu bon no tin confiansa den autoridadnan riba tereno di salud publico, pa haci nan trabou manera mester ta, tur hende ta core risico e ora.

Hasta por bay asina leu cu lo por tin hende cu a perde nan bida dor di e actitud criminal aki pasobra dor cu a falsifica documentonan, nan ta kere cu e hendenan aki por bin den contacto cu ciudadanonan cu tabata fragil pa e situacion aki, cu tur consecuencia cu esaki por a trece dune.

E caso aki ta uno hopi grave pero e forma con Minister Oduber ta bin dilanti y haci como si fuera cu loke a tuma luga, cu entre otro hendenan cu ta cerca di e Minister tabata parti di e fraude aki, awor ta haci como si fuera no ta algo serio.

Sinembargo ora cu nos constata cu no ta Ministerio Publico ta bin dilanti y papia di e caso, of bin duna aclaracion di con solamente 22 persona ta wordo persigui mientras cu Minister Oduber mes ta papia di 800 documento falsifica, anto ta mas cu claro cu aki atrobe Ministerio Publico ta crea e impresion cu e ta politicamente influencia y ta algo cu ta nan mes ta permiti esaki,” Parlamentario Arthur Dowers a declara durante conferencia di prensa.