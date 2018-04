Den caso di un yiu pafo di matrimonio, pa ley mama semper ta voogd

Na Aruba tin un mal concepto of falta di informacion tocante e custodia di un mucha menor di edad si ta cay riba e mama of e tata. Riba e punto aki e stuacion ta varia dependediendo di e situacion huridico di e pareha di acuerdo cu ley. Sra. Aisca Berkemeyer, directora di Voogdijraad ta aclaria.

Na momento cu un pareha ta casa y ora un yiu nace bou di matrimonio ambos mayornan tin un custodia comparti.Den caso cu e pareha no ta casa pa ley automaticamente e custodia ta cay bou e mama (van rechtswege), na momento cu e tata ta bay reconoce e mucha, e ora e ta haya e fam di e tata y consecuentemente tur e derechonan di erfenis ect.

Pa regla custodia, mama y tata cu no ta casa mester bay corte gezamenenlijk gezag pa por haya e custodia comparti, pesey directora di Voogdrijraad ta splica cu ta hopi importante na momento cu un tata bay pa reconoce su yiu cu si e kier comparti e custodia cu e mama di biaha mester bay di biaha na corte pa drecha esaki pasobra e e custodia di e tata no ta bay den nos ley automaticamente.

Riba esaki por pensa cu tin un buraco den ley unda cu si e tata ta reconoce e yiu y e ta cubri e gasto di e mucha aunke por ta separa cu e mama , anto na base di esaki e mester ta na altura si e mucha a bira malo of mester bay afor por ehempel, cu lo cual Sra. Aisca di Voogdijraad ta seƱala cu e no ta describi como un buraco den ley sino cu e ta un escogencia, manera stipula di e forma ey y ta cai bou e ley Hulandes.

En caso cu tin e custodia comparti e mama semper tin e obligacion di informa e tata over di e desaroyo di e mucha y esaki tambe ta regla den ley. Sin embargo pa duna echt permiso of tuma desicionnan, etc.,den ley e no ta stipula cu e custodia ta comparti.

Ta recomenda pueblo den sentido aki pa ta bon informa y e tata tambe, cu na momento cu ta bay reconoce bo yui regla e custodia, y purba hacie ora tin un bon relacion cu otro tambe, aunke si nan no ta biba cu otro tampoco toch lo por bay na corte anto den un manera hopi facil mayor por pone di acuerdo pa registra den e gezagsregister, e ora ta registra pa tin custodia comparti.

Di e forma aki ambos mayor ta tuma decision importante cu e mucha si manera den caso di biaha e ora tur dos mayor mester un carta di e otro pa ora cu e mucha sali for di e pais.

Finalmente Departamento di Inmigracion ta na altura di nos leynan riba e tema y nan ta controla esaki tambe ora un mayor ta bay sali cu un mucha, segun Sra. Aisca Berkemeyer, directora di Voogdijraad..

