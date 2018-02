Den caso cu’n caso keda persisti, ta obligacion di IVA pa actua

Na Aruba, e comunidad no ta gusta e hecho di entrega denuncia. Sra. Roselynne Angela ta splica mas ariba e conscientisacion di e pueblo ariba e uzo di remedi ilegal na Aruba.

E manera di meld aan, tin e email cu lo por manda na [email protected], tambe lo por yama si ta desea pa haci un yamada na un manera anonimo, dus ta yama y ta registra. A base di e filtracion, dus depende di cada luga cuanto melding drenta di e luganan, e ora lo bay pa bishita e luganan aki. Esey ta un parti, pero den futuro ta pensa di traha cu’n website, unda cu telefon mes por saca potret y mand’e pa IVA, unda nan ta ricibi’e como keho, pero esey ta bay pa 2019.

Como departamento, nan tin nan Facebookpage Inspectie Volksgezondheidsdienst Aruba. Dia 15 Februari, nan lo bay lansa nan website unda cu nan lo pone tur nan informacionnan, unda cu por meld tambe, nan ta haciendo esaki e forma mas facil pa entrega keho. Nan oficina ta situa schuins tegenover Ling & Sons, y oranan di oficina ta di 8 or di mainta te cu 12 or y 30. Djey ta di 1 or di merdia pa 4 or di atardi. Tambe por traha un afspraak pa tuma e melding.

Ta dificil si pa reageer ariba cada melding, pero si esaki ta keda persisti, dado momento IVA lo mester actua, segun Sra. Roselynne Angela, di IVA.

Pa IVA ta importante, ta salud di pueblo di Aruba, ya cu nan ta esun cu mester salvaguardia e salud, e tn su peligernan cun’e, esey ta nan prioridad, nan mester sigui cuida e pueblo di Aruba. Esunnan cu ta haci’e ariba Facebook, esaki ta contra ley pa bende remedi. P’esey a yega asina leu, caminda ta wak cu hunto cu Ministerio Publico pa cuminsa actua ariba actonan asina, ya cu e peliger ta di berdad.

