Den caso cu Merca lanta e sancionnan gobierno di Aruba su exigencia ta pago pe trahadonan

Diahuebs durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora rib’e situacion di refineria di Aruba indicando cu no a bin mucho cambio den e ultimo dianan. Prome Minister ta lamenta cu ainda e refineria no a haya e alivio di e sancionnan imponi door di Merca. Sinembargo, Gobierno ta haciendo tur esfuerso pa autoridadnan mericano kita e sancionnan aki apesar cu tur razon nan ta hopi estricto den esaki y nan kier cierto garantianan prome. Gobierno di Aruba ta impulsando Citgo pa traha riba e exigencianan aki pa asina autoridadnan mericano por actua mas pronto posibel.

Di parti di Gobierno di Aruba, tambe tin dos exigencia. E prome ta cu e sancionnan ta wordo lanta temporal y parcialmente y ta solamente pa financia Fase 2 cu e condicion cu e placa no ta bay den man di esnan cu ta riba e lista di sancion. E di dos condicion ta cu e placa cu wordo release ta pa paga e empleadonan cu ta na trabou y esnan cu a perde trabou pa nan bin bek trabou.

“Si no por cumpli cu exigencia di Gobierno di Aruba, si PDVSA of Citgo no por duna nos e garantia ey, e ora Gobierno di Aruba no por haci mucho mas pa nan, pasobra nos ta haciendo tur esfuerso pa lanta e sancionnan pa despues nan dicidi di uza e placa otro caminda. Y esaki no ta aceptabel pa nos. E trahadonan pa nos ta na prome luga. Gobierno di Aruba a duna yudansa tambe na e trahadonan cu e aspecto di impuesto riba e lumpsum cu nan a haya”, Prome Minister a duna di conoce.

Probechando su bishita na New York aki dos siman na unda Prome Minister lo reuni cu Nacionnan Uni riba e tema di derechonan di hende muhe, e mandatario a pidi un cita cu e abogado kende ta encarga cu e caso pa asina haya mas claridad riba e circumstancianan nobo aki cu ta trece Gobierno di Aruba mas cerca pa tuma un desicion.

