Awe mainta a cuminsa cu tratamento di e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra 11 sospechoso, kendenan ta wordo sospecha di lo a cumpra Benny Sevinger pa asina haya tereno. Tambe tin acusacion di labamento di placa.

MASNOTICIA por a compronde cu e promer tres sospechosonan tabata Sussebeek (63), Harms (66) y Sevinger (56). Fiscal a bisa cu e acusacionnan ta malversacion di Sevinger durante periodo di gobernacion. Harms y Sussebeek ta wordo acusa di a cumpra Sevinger pa haya tereno. Tambe ta acusa nan di labamento di placa.

CUMPRA SEVINGER

Hues a mustra cu Harms a declara na Polis cu e ta envolvi den diferente compania. Investigacion haci pa Landsrecherche ta mustra cu e companianan di Harms na 2013 a haci pagonan na Fundacion Curazon Berde di Benny Sevinger. Harms den Corte a bisa cu e ta conciente di e pagonan. Hues a puntra Harms, kende a duna instruccion pa haci pago. Segun Harms e prome of dos donacion a haci di nan mes. E yiu muher di Harms a haci donacion di e 3 companianan. El a splica cu su yiunan tabata riba caya pa busca propiedadnan pa cumpra. Ora haya propiedad, e ora Harms tambe ta bay pa mira e tereno. Esaki tabata mas bien propiedadnan den Caya Grandi den Playa. Harms a bisa cu nan tabatin un budget di 100 mil florin pa sponser partido politico AVP, en especial Benny Sevinger pa su manera di hiba maneho di infrastructura. El a bisa cu nan mes a suspasa nan budget. E pagonan tabata promer cu 2013. Harms a bisa cu na 2009 ora AVP gana eleccion, e tabata reuni cu Eman y Sevinger riba plannan pa proyectonan. El a bisa cu e mayoria di e proyectonan a keda realisa. Hues a mustra cu Harms a haci un pago despues di 2013. Harms a bisa cu el a wordo yama y a bay di acuerdo pa haci e donacion aki. Hues a puntra, kende a yama. Harms a bisa cu e no ta corda. E ta kere cu ta un dama cu a bisa cu nan a surpasa nan budget y mester di placa. Harms a bisa cu el a bisa e dama cu e tambe a surpasa nan budget pero a haci e pago tog. Hues a mustra cu eleccion tabata 27 September 2013, 31 October 2013, AVP a cuminsa goberna y 8 November 2013, Harms a haci pago.

APROBA PETICIONNAN PA TERENO

Hues a mustra cu Sevinger a bisa cu e no tabata sa cu e companianan ta di Harms. El a bisa cu ora e haya peticionnan pa tereno, e ta firma cu e ta di acuerdo y despues ta DIP mester check si e ta realisabel of no.

Sevinger a splica cu e ta haya masha hopi peticionnan y ta aproba nan pa DIP caba di regla. El a bisa cu e no sa cual compania ta pidi y kendenan ta tras di e compania.

Hues a bisa cu el a compronde cu e procedura normal ta cu mester aplica na DIP caminda mester cumpli cu condicionnan y despues Sevinger ta haya nan pa aproba. Sevinger a bisa Hues cu tambe por cu hendenan ta bay serca dje. Hues a bisa cu e trahadornan di DIP a bisa cu esnan cu bay serca Sevinger y e aproba, nan ta considera esaki como instruccion pa regla e peticion.

SEVINGER A FIRMA MAS O MENOS 4 MIL PETICION PA TERENO

Segun Sevinger el a firma alrededor di 4 mil peticion cu ta inclui tereno pa cas y negoshi. El a bisa Hues cu e tabatin problema cu DIP pasobra tabatin influencianan politico den e departamento aki. Segun Sevinger, e tabata dedica tempo na otro proyectonan pa comunidad y no tabata dedica na DIP. E relacion no tabata optimal. Hues a remarca cu tin proyectonan cu no ta registra na DIP. Hues a constata cu den documentonan tin hopi peticion cu a haya tereno.

Hues a remarca cu Sevinger a tuma un responsabilidad ta pone den risico. Na opinion di Hues, Sevinger tabata firma peticionnan sin realmente evalua kendenan ta tras di e peticionnan aki. Hues a puntra Harms si e ta envolvi den e Compania Zenwave. Segun Harms, e no ta envolvi den esaki. El a bisa cu ta un di su yiunan tabata encarga esaki.

Harms a bisa cu el a bay serca Sevinger pa haci peticion pa un tereno pa un proyecto dilanti Divi Phoenix. El a bisa cu Sevinger a bis’e cu e mester bay DIP. El a bisa cu el a entrega e peticion na Sevinger. Abogado mr. Kock di Sevinger a bisa cu director di BID, Croes, a bisa cu peticionnan tabata bin for di Sevinger y DIP mes.

Hues a puntra Fiscal kico ta interpreta labamento di placa di Harms. Segun Fiscal esaki ta e probechonan cu Harms a haya door di a haya terenonan erfpacht. Mr. Carlo cu ta representa Harms a remarca cu Harms no a haya ningun tereno erfpacht.

SUSSEBEEK NO KIER PAPIA

Hues a haci Sussebeek, kende tambe ta wordo acusa di a cumpra Sevinger, algun pregunta pero Sussebeek a bisa cu e no ta papia mas. Sussebeek a bisa Hues cu e tabata sera pa basta dia y a duna contesta na e cantidad di preguntanan di Landsrecherche, mas bon cu ta posibel. E ta laga tur cos awor pa su abogadonan, mr. Kock y mr. Illes. Hues a remarca cu e ora ey no tin sentido haci preguntanan. Hues a mustra cu Sussebeek a haci pago pa cosnan na cas di Sevinger. Segun Sussebeek, Sevinger y su señora a paga pa tur cos. Hues a remarca cu no tin documentonan caminda por mira e recibonan cu lo a paga. Hues a bisa cu diferente companianan di Sussebeek a haci pago na e Stichting Fundacion Curazon Berde. A haci peticionnan pa tereno. Un ruman homber di Sussebeek tambe lo tin compania. Sussebeek a bisa cu e no ta envolvi den e compania aki.

SEVINGER TABATA DUNA ORDEN PA DUNA TERENO

Hues a puntra Sevinger su relacion cu Sussebeek. Ela bisa cu nan ta bon amigo y ainda nan ta core bicicleta hunto. Hues a bisa cu Sevinger ta wordo acusa di a haya pagonan di Sussebeek pa haci cosnan entre otro duna e companianan di Sussebeek previlegio riba otronan. Sevinger a desmenti esaki. El a bisa cu e tabata trata tur hende mesun cos. Hues a mustra cu Sussebeek a haci peticionnan riba terenonan na Eagle Beach y Palm Beach cu ta terenonan hopi busca. Segun Sevinger e terenonan no ta asina busca. Un di nan ta na Bubali Plas. El a bisa cu e tin casi 28 aña ta trahando riba su cas. E mes a traha su cas. Segun Sevinger, el a duna Sussebeek placanan pa cumpra cosnan pa su cas. No ta manera Fiscal ta pretende. Hues a puntra pakico e mes no a bay cumpra. Segun Sevinger e tabata minister y no tabatin tempo. Sussebeek tabata na disposicion di Sevinger como consehero. Sevinger a bisa cu Sussebeek tabata duna conseho riba tereno politico. E tabata riba payroll pa 40 ora y tabata empleado na DOW. Hues a remarca cu tin un carta di 2012 caminda Sevinger ta bisa cu pa atende e asunto di tereno pa Sussebeek cu urgencia. Segun Sevinger el a mira e carta ey na Landsrecherche pero esey no ta su forma di skirbi. El a bisa cu ta Every tabata atende su asuntonan y posiblemente ta Every a skirbi esey.

Hues a mustra cu Abath a manda Sevinger carta caminda el a bisa cu a base instruccion di Sevinger, no tin nada contra. Segun Sevinger, Abath ta traha den e team di maneho di DIP y tabata skirbi den nomber di DIP.

Sevinger a bisa Hues, si enberdad nan tabata aproba su instruccion, lo tabatin 400 tereno pa compania duna, cual no ta asina. Hues a mustra cu Harms lo a paga pa un compania 2.4 miyon na Curacao y cu e placa aki sugestivamente lo ta pa Sevinger. Fiscal a bisa cu esaki no ta conta pa Sevinger.

Fiscal a remarca cu si Sevinger y Sussebeek ta hopi bon amigo, con por ta cu Sevinger no sa cu Sussebeek a pidi terenonan. Segun Sevinger, e no a haya ningun peticion cu nomber Sussebeek pa tereno.

LOWENSTIJN A PAGA SEVINGER

Hues a mustra cu for di documentonan Lowenstijn lo a manda 4 cheque na September 2017, cada un di 10 mil florin na Sitchting Fundacion Curazon Berde pa campana di Sevinger. Den e tempo ey e compania di Lowenstijn a haci peticion pa haya tereno. Na 2015 a haci e peticion y October 2017 a yega na un acuerdo tempo cu Sevinger tabata minister demisionario. Algun dia promer cu Sevinger a baha e acuerdo a keda concretiza. Hues a mustra cu segun señora D. esaki no por. Sevinger a bisa Hues cu e conoce Lowenstijn pa hopi tempo. E edificio Holiday Inn ta di dje.

Sevinger a splica cu Lowenstijn a pidi tereno pa traha expansion di e hotel cu 100 camber y mester di prolongacion di erfpacht pasobra sino banconan lo no financia e proyecto. Segun Sevinger, el a bisa Lowenstijn pa atende cu DIP. Despues DIP a yega na acuerdo y Sevinger a firma pa e erfpacht nobo. Hues a mustra cu na 2012, Lowenstijn lo a duna placa pa fiesta di yiu muher di Sevinger cu a haci 15 aña. Segun Sevinger, Lowenstijn a regala full bar pa e fiesta.

Otro luna tratamento di Avestruz ta sigui caminda lo bay Arends, Richardson, Winterdal, Every, Abath y atrobe Sevinger.

