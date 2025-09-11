Den un trafico druk di diaranson merdia direccion pabou debi nan un accidente di auto, automobilistanan den fila a tuma nota cu diripiente un bus blauw di Arubus a cuminsa saca basta huma y e chauffeur a baha caminda di biaha. Tur e muchanan den bus a sali di biaha na careda bay para pafo. Algo a bay robes cu sea motor y of brake di taira lo por a pega y huma a cuminsa bolter bou di e bus bin ariba. No ta prome biaha cu busnan di Arubus cu tin basta aña den servicio cu e situacion no ta di canta macamba cu sea e busnan blauw y of e geel ta daña constant den careda cu e chauffeurnan.