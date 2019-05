Den cada famia tin un senario ta pasa cu ta causa separacion y ta afecta e mucha

Durante e conferencia a haci pregunta na FPNM con ta cu e ley di proteccion pa nos muchanan cu tambe ta keda maltrata, y nunca ta mira un mayor ta wordo castiga, Sra Natasha Gilkes di Fundacion pa Nos Muchanan a duna di conoce cu nos tin un tratado internacional cu e derecho di muchanan y tur e trabounan cu e.o nos fundacion ta haci ta abase di loke tin na mesa, y pa es motibo aki nos a bin cu e seminario.

Mirando cu e mucha ta para central pasobra ora di divorcio of separacion di mama cu tata tuma luga hopi cos ta pasa, pleitamento den cas, violencia domestico, y tur esaki ta un forma di abuso pa cu e mucha, pa es motibo aki nos kier pone e enfasis riba e importancia pa tene cuenta cu tur loke e mucha ta pasa door di dje na momento cu esaki tuma luga con ta e miho manera pa guia e yiu. Como mayor mester tene cuenta cu e emocionnan pasobra si bo ta kibra y of depresivo pa motibo di e separacion y no ta cla ainda debi cu esaki a tuma luga di golpi tur esaki ta trece diferente emocion y den tur e stresnan esaki ta baha riba e mucha cu tur su consecuencianan. Durante e seminario nos ta bay enfoca riba diferente etapanan cu un mayor ta pasa den dje y e importancia pa reconoce esaki y cu por busca ayudo tambe.

Situacionnan personal di cada famia / pareha ta causa cu tin basta divorcio, no por bisa specifico pakico esaki ta tuma luga pasobra no a haci un investigacion riba e tema aki y nos no por bay specula tampoco, pero den cada famia tin un motibo y hopi biaha tin aspectonan ta hunga un rol te hasta drogadiccion ta pone cu famia ta separa for di otro sra Gilkes ta menciona.

