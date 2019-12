Den 5 luna caba tin 38 caso severo di comportacion mental malo bao di hobennan

Den un entrevista cu sr. Rafael Lopez director di SPD a informa riba un incertidumbre cu nos tabatin riba un informacion cu nos a ricibi. Ta trata aki cu durante oranan di scol aki tin diferente leezing ta tuma lugar cu participacion di e alumnonan y akinan e alumnonan ta saca nan “secretonan” y hopi di nan pa no bisa tur ta hopi alarmante. Sr. Lopez a duna di conoce cu e procedura ta cu nan ta haya e meldingnan y despues e muchanan ta bai serca e trahado social y akinan e proceso di ‘recuperacion” ta cuminza pero sr. Lopez a mustra cu for di basta tempo nan no ta hayando casonan asina y mas bien ta recien algun caso a surgi. Pero den mesun rosea Sr. Lopez a mustra cu ta awo nan tin dos luna ta draai y nan no tin mucho data base acomula. E informacion cu nos ta dispone di dje ta bisa cu bao di muchanan di scol e parti mas hopi cu muchanan ta haci ta conoci como “self mutilation” y bao di e muchanan e ta bastante alarmante. Y akinan nos a puntra Sr. Lopez si SPD ta na altura di esaki. Primeramente e director a declara cu semper nan a traha cu adulto y nan no tabata pone enfoque riba e problematicanan di hobennan. Pero mirando e cantidad di peticionnan pa atende casonan di mucha y hoben a dicidi pa habri un “departamento” cu mester atende cu esakinan y asina a habri un asina yama “kinder juegd team”. No tin data concreto ainda pasobra e team ta hopi recien institui y tampoco a haci “propaganda” afo p’asina comunidad tin un opcion mas pa acudi pa yuda cu nan problemanan, pero si tin indicacion cu e problematica ta bastante grandi. Segun Sr. Lopez ainda no a bai scolnan pero te aworaki tin en total 7 scol camind ta atendiendo casonan cu ta mustra di ta hopi serio cu e tipo di problematica mental cu nan alumnonan. Ya caba SPD ta bishitante e scolnan aki y ta atendiendo cu e situacion di e alumnonan aki mester bisa si cu no ta tur e muchanan di e 7 scolnan aki tin e problematica aki pero si un gran parti. E problemanan cu nan ta confrontando ta muchanan cu problemanan psikiatrico, entre otro problemanan di comportacion y tambe e asina conoci como “self mutilation”. Pero e problemanan no ta keda na e dosnan aki so sino tin maltrato tambe na cas, trauma etc. etc. E muchanan aki ta ricibi atencion na e momentonan aki pero manera a wordo bisa no tin un data base pa wak kico tabata e origen di tur cos. E data base aki ta yuda p’asina e expertonan por determina e periodo cu e problemanan bao di e muchanan aki ta bin ta sosediendo cual lo yuda grandemente pa yega na solucion of por lo menos un alivio pa e muchanan y hobennan aki cu ta sufriendo di e cosnan aki. E problematicanan mas hopi actualmente ta e comportacion di e muchanan y tambe e abuso di droga bao di hobennan, cu ta cuminsa usa droga na edad hopi jong, cu ta haci e situacion mucho mas peor ainda y mas complica pa maneha aunke si no imposibel. Pa fin di luna di October pa cuminzamento di December cu a pasa tabatin en total di 38 caso severo cu a keda registra y ta casonan nobo sin conta e casonan los cu tabatin prome cu e departamentonan aki tabata draai caba. Sr. Lopez no kier a bisa directamente cu e problemanan aki mental bao di hobennan na Aruba ta alarmante pero ta bisa cu e tin miedo pa pensa cu kizas e problema ta mas grandi di loke ta kere. Na momento cu e team aki a keda institui caminda ta duna tratamento na hobennan den un forma “ambulatorio” esta sin cu nan mester wordo interna, no a spera cu e casonan lo bai drenta asina lihe y pesey tin miedo pa bisa cu tin hopi caso na Aruba cu ta haci’e alarmante.

