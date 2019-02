Demi Lovato ta delete su cuenta di Twitter despues di avalancha di critica pa un publicacion

Demi Lovato a delete su cuenta di Twitter pa un algo cu el a post durante Super Bowl. E cantante a ricibi criticanan fuerte despues di e share un meme cu aparentemente tabata haci bofon di e aresto di e rapper 21 Savage, cual nomber berdadero ta Sha Yaa Bin Abraham-Joseph. E artista a wordo deteni na Atlanta pa autoridadnan di inmigracion y lo por wordo deporta pa Reino Uni pa motibo di cu su visa a caduca na juli 2006.

“Te awo e memenan di 21 Savage tabata loke mas mi a gusta di Super Bowl”, Lovato a scirbi ariba rednan social.

E strea a wordo inunda cu criticanan di e usuarionan y incluso di e rapper Offset. “Tur e memenan aki y e idiotes … no ta wega ora cu un hende ta pasando door di algo asina”, e ex casa di Cardi B. a skirbi. “Mi ta resando pa mi amigo, e idiotes aki no ta nada leuk, su famia ta depende di dje”.

Demi, kende recientemente a celebra seis luna di sobriedad despues di casi a perde su vida pa un overdosis na juli ultimo, a purba defende su mes y a duna un splicacion.

“Si nan ta bay atacami pa haci un joke, busca algo mas original cu no tin di haber cu droga”, el a skirbi y agrega: “Twitter por wel di bay den ****, pa es motibo aki mi no ta tweet mas”.

Pa clarifica tur cos, Demi a publica un imagen di loke p’e tabata asina pret. E potret tabata mustra un persona scirbiendo cu’n pen y a bisa: “Asina aki 21 Savage ta skirbi su canticanan”.

