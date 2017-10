Demandante cu a acusa Usher di peg’e cu herpes no ta sigui cu e caso

CALIFORNIA, Merca- Un di muhenan cu a acusa e cantante Usher di a peg’e cu e malesa Herpes, ta reconsiderando si e ta sigui cu e caso, cual lo costa 20 miyon dollar. E dama aki a retira su abogado den e caso aki, segun TMZ.

E abogado di Laura Helm, Lisa West, a entrega un peticion diahuebs pa e retira for di e caso, bisando cu e no por representa su cliente mas, na un manera efectivo. Sin embargo, fuentenan cerca di Helm a bisa cu, simplemente, Helm a kita e abogado for di e caso

Pero.. e noticia mes ta, cu Helm awo no ta sigur di sigui cu e bataya legal cu Usher. Abogado di Usher ya caba a entrega un peticion pa no sigui cu e caso, y Helm lo tin te cu dia 5 di November pa contesta.

Manera ya caba a raporta, Helm a bisa den un demanda cu e tabata tin unsafe sex cu Usher cu Usher pa peg’e cu Herpes. E la contradeci esaki durante un combersacion telefonico unda cu el a bisa cu nan tur dos a uza proteccion.

Fuente: http://www.tmz.com