Demanda pa representacion sindical ta grandi na Aruba

Pa loke ta e referendumnan cu a tuma luga na 2018, bou auspicio di sindicato FTA, Sr. Hubert Dirks, lider di FTA ta amplia mas ariba esaki.

Na 2018, un cantidad grandi ta loke FTA ta bin ta experenciando pa basta tempo caba. Na Aruba tin un demanda grandi pa sindicato. Sea ta pa motibonan financiero of pa e trato. Hopi biaha e trahado no ta sinti’e sigur na trabao, e kier un garantia, un garantia den sentido cu sea e compania ta bayendo malo, e ta afilia su mes na sindicato, pa wak pa su beneficionan no bay perdi.

Sr. Dirks a sigui bisa cu e cantidad di referendum cu ta tuma luga, no necesariamente ta un garantia pa e trahadonan, pa motibo cu tin varios factor. E.o., e trahado tin cu prueba su mes dos biaha. E tin cu bira miembro di sindicato, e tin cu bay referendum. Despues di esaki e mester warda un tempo prome cu e referendum ta tuma luga. Tur esaki ta haci cu e mentalidad, e actitudnan di doñonan di trabao, cu ta anti- sindical, cu’n actitud di explota trahado, di no duna e trahado su derecho. Y nan hopi biaha, nan no kier e sindicato paden, pasobra cu aparentemente nan tin algo di sconde. Esey ta haci cu despues di un tempo, si e trahadonan no ta fuerte, maske cu tabata tin referendum, cu e trahadonan a gana, nan ta haya cu e sindicato no ta yega na un CAO. Despues e trahadonan ta ripara cu nan a perde e chens y tin cu purba un biaha mas, pa asina haya hopi compania, cu tin trahadonan cu ta purba hopi biaha di bira miembro di sindicato pa asina, nan garantisa nan entrada, un trato husto y e beneficionan cu nan merece.

CAUSA DI NEGOCIACIONNAN CU TA PEGA

E negociacionnan ta pega door cu e dunado di trabao ta pega hopi biaha, ariba su punto. Y no necesariamente e no tin forma pa duna e fair share na e trahado, pasobra cu no mester lubida, cu un trahado cu no ta contento, cu no ta ricibi bon trato, y no tin e entrada husto, dificil pa e por ta contento y produci manera cu e mester ta. Y esey sigur den un industria di servicio, e ta bira hopi dificil pa e trahado duna e servicio cu falta un smile, p.e., door cu sea e ta maltrata, of su entrada no ta uno husto, no ta tene cuenta cu su situacion personal. Y den un negociacion caminda cu tin un compania cu no ta worry cu e situacion di e trahado, y ta para ariba, unda cu e sindicato ta hay’e cu e tin cu bay mediador, of ya, ta purba y sino te hasta cu por bay den un protesta.

Hopi biaha, e situacion hopi biaha no ta di banda di e dunado di trabao, pero banda di e trahado tambe. Pero e trahado ta bisa, cu si e no haya loke e ta pidi, e ta para fuerte pasobra cu esey ta loke cu e mester. Tin companianan cu ta mas fuerte cu otro, otro ta mas debil cu otro. Pero importante ta, cu si partidonan ta compronde, cu ta hhnto ta yega na e miho calidad di trabao, miho productividad, trahado contento y ecompania ta bira fuerte y gana loke e ta suppose di gana. Esey hopi biaha no ta conoci, ni pa e trahado, ni pa e doño di trabao.

Lamentablemente, den un pais manera ariba, unda cu turismo pa hopi aña caba ta bayendo bon, ta dunando entrada, ta tende di esaki tambe. Si tin bon entrada, no tin motibo di no duna e fairshare na e trahado, cual ta di lamenta. Ta di bisa si, cu tin cierto companianan, un mas dificil cu otro, pero ta keda e ora pa comprension di dos banda, pa yega na un bon comprondemente. E ora ta yega na un acuerdo, sino ta hayabo na sigui e caminda di mediador, pa yega na un acuerdo. Y lamentablemente, door di e posicion cu cada un ta tuma cu no kier ‘give in’ pa nada, ta pone cu mester bay cada biaha cerca mediador, segun Sr. Hubert Dirksz, di sindicato FTA.

